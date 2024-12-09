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CNN Türk: Росія попросила Туреччину допомогти вивести її війська з Сирії

Очікується, що росіяни збережуть присутність на одній морській базі та одній авіаційній, але вони хочуть вийти з інших регіонів. 

CNN Türk: Росія попросила Туреччину допомогти вивести її війська з Сирії
​Туреччина направила підкріплення на північ Сирії (архів)
Фото: Dünya

За даними CNN Türk, Росія попросила Туреччину допомогти їй безпечно вивести її війська з Сирії. Очікується, що росіяни залишаться на двох базах – одній авіа і одній морській, але збираються вийти з інших регіонів. 

Редакції вдалося підтвердити, що Росія зробила відповідний запит. За даними журналістів, росіян відправлять до регіону, де домінують збройні сили Туреччини, а звідти повітрям відправлять до Росії. 

  • Учора в Сирії повалили режим диктатора Башара Асада, підтримуваний Росією та Іраном. Сам він за сприяння росіян втік до Росії.
  • У Москві при цьому над сирійським посольством повісили прапор сирійських повстанців, які боролися з асадівськими силами. 
  • Сили Туреччини в Сирії боролися проти Робітничої партії Курдистану та інших формувань, яких Анкара вважає терористами. 
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