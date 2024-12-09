CNN Türk: Росія попросила Туреччину допомогти вивести її війська з Сирії

Очікується, що росіяни збережуть присутність на одній морській базі та одній авіаційній, але вони хочуть вийти з інших регіонів.

За даними CNN Türk, Росія попросила Туреччину допомогти їй безпечно вивести її війська з Сирії. Очікується, що росіяни залишаться на двох базах – одній авіа і одній морській, але збираються вийти з інших регіонів.

Редакції вдалося підтвердити, що Росія зробила відповідний запит. За даними журналістів, росіян відправлять до регіону, де домінують збройні сили Туреччини, а звідти повітрям відправлять до Росії.