CNN Türk: Росія попросила Туреччину допомогти вивести її війська з Сирії

За даними CNN Türk, Росія попросила Туреччину допомогти їй безпечно вивести її війська з Сирії. Очікується, що росіяни залишаться на двох базах – одній авіа і одній морській, але збираються вийти з інших регіонів.
Редакції вдалося підтвердити, що Росія зробила відповідний запит. За даними журналістів, росіян відправлять до регіону, де домінують збройні сили Туреччини, а звідти повітрям відправлять до Росії.
- Учора в Сирії повалили режим диктатора Башара Асада, підтримуваний Росією та Іраном. Сам він за сприяння росіян втік до Росії.
- У Москві при цьому над сирійським посольством повісили прапор сирійських повстанців, які боролися з асадівськими силами.
- Сили Туреччини в Сирії боролися проти Робітничої партії Курдистану та інших формувань, яких Анкара вважає терористами.