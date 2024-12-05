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САП скерувала до суду справу, де фігурують посадовці Одеської мерії

Серед обвинувачених – міський голова Геннадій Труханов.

САП скерувала до суду справу, де фігурують посадовці Одеської мерії
міський голоа Одеси Геннадій Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо членів злочинної організації, обвинувачених у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси. 

Про це повідомила пресслужба САП.

Центр протидії корупції зазначив, що у справі фігурують очільник Одеси Геннадій Труханов, одеський бізнесмен Володимир Галантерник, котрий переховується від слідства за кордоном; ексголова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай, ексголова земельної комісії Олег Бриндак, екскерівник департаменту комунальної власності ОМР Олексій Спектор (помер влітку 2024 року); ексзаступник керівника департаменту комунальної власності Володимир Радіонов, керівник юридичного департаменту Одеської мерії Інна Поповська, помічниця Галантерника Альона Попова, а також власники і топменеджери компанії "Будова", зокрема, її бенефіціар Дмитро Дімарський.

САП зазначила, що за даними слідства, протягом 2016–2019 років зловмисники розробили злочинну схему протиправної передачі земельних ділянок для їх подальшої забудови. 

Наприклад, земельні ділянки Одеси передавали в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам-забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду землі. 

Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн. 

Крім того, слідство встановило факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень. 

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