Майже 3 млрд гривень виділив уряд на укриття у закладах освіти Харківщини

Уряд виділив 2,7 млрд гривень на будівництво та реконструкцію укриттів у закладах освіти Харківщини.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до області.

"Будівництво та реконструкція укриттів у закладах освіти є для нас пріоритетом, адже це один із важливих факторів безпеки під час освітнього процесу. Загалом на це Харківщині виділено рекордних 2,7 млрд грн", – сказав глава уряду.

Він разом із командою відвідали будівництво захисної споруди одного з ліцеїв Харківської області, де навчається майже півтисячі учнів. Це укриття має подвійне призначення і у мирний час там можна проводити позашкільні гуртки для дітей, майстер-класи, семінари та тренінги.

Фото: Пресслужба Кабміну Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Харківщині

Під час робочої поїздки урядовці ознайомилися з укриттям ще одного ліцею, яке облаштоване за підтримки уряду Бельгії. При цьому освітньому закладі діє молодіжний центр з соціальними, освітніми і психологічними послугами.

Крім того, Денис Шмигаль оглянув будівництво укриття закладу дошкільної освіти. Ця споруда матиме 4 основних навчальних приміщення, медичний пункт, їдальню, санітарні кімнати. Сам садок буде обладнаний двома централізованими джерелами електричного живлення, а також генератором. Як підкреслив Шмигаль, це забезпечить його повноцінну роботу в будь-яких ситуаціях.