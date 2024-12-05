Майже 3 млрд гривень виділив уряд на укриття у закладах освіти Харківщини

Уряд виділив 2,7 млрд гривень на будівництво та реконструкцію укриттів у закладах освіти Харківщини.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до області.
"Будівництво та реконструкція укриттів у закладах освіти є для нас пріоритетом, адже це один із важливих факторів безпеки під час освітнього процесу. Загалом на це Харківщині виділено рекордних 2,7 млрд грн", – сказав глава уряду.
Він разом із командою відвідали будівництво захисної споруди одного з ліцеїв Харківської області, де навчається майже півтисячі учнів. Це укриття має подвійне призначення і у мирний час там можна проводити позашкільні гуртки для дітей, майстер-класи, семінари та тренінги.
Під час робочої поїздки урядовці ознайомилися з укриттям ще одного ліцею, яке облаштоване за підтримки уряду Бельгії. При цьому освітньому закладі діє молодіжний центр з соціальними, освітніми і психологічними послугами.
Крім того, Денис Шмигаль оглянув будівництво укриття закладу дошкільної освіти. Ця споруда матиме 4 основних навчальних приміщення, медичний пункт, їдальню, санітарні кімнати. Сам садок буде обладнаний двома централізованими джерелами електричного живлення, а також генератором. Як підкреслив Шмигаль, це забезпечить його повноцінну роботу в будь-яких ситуаціях.
- У жовтні Міністерство освіти і науки затвердило механізм використання 5 млрд грн дотації на укриття у школах і закладах профтехосвіти. 77 проєктів укриттів реалізують у восьми прикордонних і прифронтових областях. У межах дотації передбачено облаштування 24 укриттів у ПТУ і 53 укриттів у школах. Раніше ці гроші уряд виділив додатково із держбюджету.