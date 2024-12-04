Одеса виділила кошти на демонтаж 13 памʼятників з імперською символікою, серед них Пушкін і Бабель

Депутати Одеської міськради підтримали виділення коштів на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою.
Про це повідомляє "Суспільне".
Згідно з проєктом, на розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень.
По 20 тисяч гривень витратять на наступні памʼятники:
- вченому Вікторові Глушку;
- братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;
- Олександру II (Пам'ятна колона на честь закладки парку);
- партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській;
- бюст маршалу Родіону Малиновському;
- генералу Черняховському;
- льотчику Валерію Чкалову.
По 10 тисяч гривень виділять на демонтаж:
- памʼятника Ісаку Бабелю;
- памʼятника Олександру Маринеску;
- стіни чекістів;
- двох памʼятників поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;
- пам’ятника комсомольцям Одещини.
Документи з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення памʼятників мають замовити у 2024 році.
Раніше виконком Одеської міської ради запропонував демонтувати 19 пам'ятників у місті у межах проведення декомунізації.
- У лютому цього року одеські депутати провалили голосування за перейменування понад 100 топонімів на честь українських героїв. Назви вулиць і провулків мали б змінити в межах закону про деколонізацію.
- В кінці липня голова Одеської ОВА затвердив список нових топонімів в обласному центрі. Зокрема, - провулок Ляпунова в центрі міста біля одеського Худмузею назвуть ім'ям Олександра Ройтбурда, на честь якого просили перейменувати площу Льва Толстого.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов обурився через перейменуванням топонімів і збирається вжити заходів для скасування цього рішення. Згодом Кіпер відреагував на кампанію Труханова проти перейменувань і запевнив, що імперських та радянських назв в Одесі не буде.