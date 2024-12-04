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Одеса виділила кошти на демонтаж 13 памʼятників з імперською символікою, серед них Пушкін і Бабель

На розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень. 

Одеса виділила кошти на демонтаж 13 памʼятників з імперською символікою, серед них Пушкін і Бабель
Фото: Суспільне

Депутати Одеської міськради підтримали виділення коштів на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою.

Про це повідомляє "Суспільне".

Згідно з проєктом, на розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень. 

По 20 тисяч гривень витратять на наступні памʼятники:

  • вченому Вікторові Глушку;
  • братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;
  • Олександру II (Пам'ятна колона на честь закладки парку);
  • партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській;
  • бюст маршалу Родіону Малиновському;
  • генералу Черняховському;
  • льотчику Валерію Чкалову.

По 10 тисяч гривень виділять на демонтаж:

  • памʼятника Ісаку Бабелю;
  • памʼятника Олександру Маринеску;
  • стіни чекістів;
  • двох памʼятників поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;
  • пам’ятника комсомольцям Одещини.

Документи з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення памʼятників мають замовити у 2024 році.

Раніше виконком Одеської міської ради запропонував демонтувати 19 пам'ятників у місті у межах проведення декомунізації.

  • У лютому цього року одеські депутати провалили голосування за перейменування понад 100 топонімів на честь українських героїв. Назви вулиць і провулків мали б змінити в межах закону про деколонізацію.
  • В кінці липня голова Одеської ОВА затвердив список нових топонімів в обласному центрі. Зокрема, - провулок Ляпунова в центрі міста біля одеського Худмузею назвуть ім'ям Олександра Ройтбурда, на честь якого просили перейменувати площу Льва Толстого.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов обурився через перейменуванням топонімів і збирається вжити заходів для скасування цього рішення. Згодом Кіпер відреагував на кампанію Труханова проти перейменувань і запевнив, що імперських та радянських назв в Одесі не буде.

  

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