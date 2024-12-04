Одеса виділила кошти на демонтаж 13 памʼятників з імперською символікою, серед них Пушкін і Бабель

На розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень.

Депутати Одеської міськради підтримали виділення коштів на проєктування робіт щодо демонтажу 13 памʼятників з російською імперською символікою.

Про це повідомляє "Суспільне".

Згідно з проєктом, на розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень.

По 20 тисяч гривень витратять на наступні памʼятники:

вченому Вікторові Глушку;

братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;

Олександру II (Пам'ятна колона на честь закладки парку);

партизанці та розвідниці Зої Космодем’янській;

бюст маршалу Родіону Малиновському;

генералу Черняховському;

льотчику Валерію Чкалову.

По 10 тисяч гривень виділять на демонтаж:

памʼятника Ісаку Бабелю;

памʼятника Олександру Маринеску;

стіни чекістів;

двох памʼятників поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;

пам’ятника комсомольцям Одещини.

Документи з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення памʼятників мають замовити у 2024 році.

Раніше виконком Одеської міської ради запропонував демонтувати 19 пам'ятників у місті у межах проведення декомунізації.