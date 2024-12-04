У київському Центрі Курбаса покажуть VR-виставу "Книги Якова" за романом Ольги Токарчук

Фото: Експериментальний театральний клуб НАШi

6, 7 та 8 грудня у Центрі Леся Курбаса відбудуться покази театрального проекта "Books of Jacob” (“Книги Якова”), організовані експериментальним театральним клубом НАШi та американським експериментальним театром La MaMa. Покази відбудуться водночас на сценах семи країн – в Україні, США, Польщі, Сербії, Грузії, Казахстані і Греції.

"Books of Jacob" — це кабалістична вистава за романом польської письменниці, нобелівської лауреатки Ольги Токарчук, створена у форматі VR. Вистава розповідає історію Якова Франка, єврейського пророка XVIII століття, самопроголошеного месії, засновника руху франкістів (єретичної течії в юдаїзмі), що народився в селі Королівка Чортківського району Тернопільської області. Франк переживає екстатичні видіння, подорожуючи Габсбурзькою та Османською імперіями, зустрічаючи єретичний осуд в одну мить і месіанське визнання в наступну. Ця історія розкриває тему трансформації особистості, де Франк постійно змінює свою ідентичність, залежно від людей та обставин навколо нього. Вистава пропонує захоплюючу панораму багатьох культур, які змішувалися протягом століть. Персонажі переступають свої традиції, щоб співпрацювати над новою системою мислення.

Концепцію вистави, режисуру і VR-дизайн зробив польський театральний режисер Кшиштоф Гарбачевський, відомий експериментами з поєднання театру і технологій. У 2023 році режисер вперше показав у La MaMa виставу "Books of Jacob», поєднавши фізичний театр і віртуальну реальність.

Фото: lamama.org показ "Books of Jacob" у театрі La MaMa

Режисеркою української частини «Книг Якова» виступила Романа Соутус. Головні ролі виконують Юлія Ліннік (театральне бюро «Тіньова», театр “Нафта”) і Артур Слісаренко (“Культурний погляд”, Харків, театр “Варта”, Львів).

Глядачі матимуть можливість зануритися у цю виставу через VRChat або побачити її на реальній сцені. “Глядачі ніби дивляться дві вистави – одну перед собою в залі, а іншу - у VR, яка проєктується на стіни глядацької зали, – пояснює режисерка. – Юлія Ліннік і Артур Слісаренко по черзі гратимуть обох персонажів – Якова і його бабусю Єнту. Яків говорить, що месія не буде чоловіком – в нашій виставі багато квір-інтонацій. Одна з головних ідей вистави – мультиідентичність, месія- аватар, він може мінятися, і в цьому його сила, він не має бути однією річчю, а всіма водночас.”