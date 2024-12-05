ЮНЕСКО визнало японське саке нематеріальною спадщиною людства

Попит на міцний напій на батьківщині останніми роками суттєво впав.

Японський делегат в ЮНЕСКО з пляшками саке

На засіданні комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини у Парагваї традиція виготовлення японського алкогольного напою саке була внесена до списку надбань людства.

Як пише Reuters, японська делегація відзначила цю подію дегустацією, яку здійснювала у національному вбранні.

Саке упродовж століть варять із суміші рису, води, дріжджів та спеціального моху під назвою "коджі". Процес радше нагадує виробництво пива, ніж горілки, проте в результаті виходить високоградусний напій, який можна подавати холодним, гарячим чи кімнатної температури.

У Японії останніми роками попит на саке постійно скорочується: його сприймають лише як частину церемоній чи особливих застіль. Представники країни у ЮНЕСКО сподіваються, що статус надбання людства спричинить зростання популярності напою.