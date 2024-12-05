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ЮНЕСКО визнало японське саке нематеріальною спадщиною людства

Попит на міцний напій на батьківщині останніми роками суттєво впав.

ЮНЕСКО визнало японське саке нематеріальною спадщиною людства
Японський делегат в ЮНЕСКО з пляшками саке
Фото: Newsday

На засіданні комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини у Парагваї традиція виготовлення японського алкогольного напою саке була внесена до списку надбань людства.

Як пише Reuters, японська делегація відзначила цю подію дегустацією, яку здійснювала у національному вбранні. 

Саке упродовж століть варять із суміші рису, води, дріжджів та спеціального моху під назвою "коджі". Процес радше нагадує виробництво пива, ніж горілки, проте в результаті виходить високоградусний напій, який можна подавати холодним, гарячим чи кімнатної температури. 

У Японії останніми роками попит на саке постійно скорочується: його сприймають лише як частину церемоній чи особливих застіль. Представники країни у ЮНЕСКО сподіваються, що статус надбання людства спричинить зростання популярності напою.

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