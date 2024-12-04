Що подивитись: 5 серіалів грудня

Останній місяць року пропонує чимало серіальних новинок. Ми обрали п’ять, на які точно варто звернути увагу. Фентезі для ігроманів, мультсеріал для дітей, адаптація одного з найвідоміших романів світу, а також трішки містики й комедії — усі ці шоу з’являться на стримінгових сервісах уже цього місяця.

«Секретний рівень»

Коли: 10.12

Де дивитись: Prime Video

Анімоване фентезі для дорослих, створене за сюжетом відомих ігор. Ця антологія не залишить байдужими людей, які полюбляють відеоігри або ж колись були їхніми шанувальниками. Творець шоу Тім Міллер досліджує популярні ігрові всесвіти на кшталт Warhammer 40.000, Pac-Man, Sifu, Mega-Man й Armored Core у 15 анімаційних серіях.

Серед акторів, які озвучували фільм: Арнольд Шварценеггер, Кіану Рівз, Кевін Гартб, Темуера Моррісон й інші зірки.

«Майстерня мрій»

Коли: 11.12

Де дивитись: Disney+

Майстерня мрій — американський анімаційний мінісеріал від студії Pixar Animation. Розроблений і створений Майком Джонсом, він оповідає історію, що є спінофом фільму «Думками навиворіт».

Рейлі росте, і коли її спогади потребують додаткової обробки, Радість й інші основні емоції відправляють їх до Майстерні мрій. Відома режисерка Паула Персимон стикається зі своїм власним кошмаром: їй потрібно створити наступний популярний сон, але для цього їй доводиться працювати разом із Ксенем, самовпевненим режисером, який прагне пробитися до світу нічних снів.

«Сто років самотності»

Коли: 11.12

Де дивитись: Netflix

Серіал зняли за мотивами однойменного роману нобелівського лауреата Ґабріеля Ґарсія Маркеса. Книжку опублікували в 1967 році, і вона розійшлася накладом понад 50 мільйонів примірників, була перекладена більш ніж 40 мовами. Ця екранізація — одна з найамбітніших в історії Латинської Америки, знята іспанською мовою в рідній для Маркеса Колумбії за підтримки родини автора.

Історія розповідає про кузенів Хосе й Урсулу, які одружуються всупереч волі батьків і залишають рідне село, щоб вирушити в довгу подорож у пошуках нового дому. У супроводі друзів і шукачів пригод їхня подорож завершується заснуванням утопічного міста, яке вони охрестили Макондо. Кілька поколінь роду Буендіа формуватимуть майбутнє цього міфічного міста, яке мучитиметься божевіллям, неможливим коханням, кривавою та абсурдною війною і страшним прокляттям, що прирікає їх на 100 років усамітнення.

«За фасадом»

Коли: 12.12

Де дивитись: Netflix

«За фасадом» — це похмурий комедійний серіал, який протягом восьми півгодинних серій розповідає про три геть різні сім’ї. Вони намагаються купити одну й ту саму віллу 1920-х років, яка начебто має вирішити всі їхні проблеми. Але іноді будинок мрії може виявитися справжнім кошмаром. Родина Морганів перебуває в центрі божевілля, пов’язаного з продажем нерухомості. Сімейна пара має різні погляди на продаж родинного гніздечка. Та вони навіть уявити собі не можуть, які зміни на них чекають.

У серіалі знялися лауреати премії «Еммі» Ліза Кудроу та Рей Романо.

«1992»

Коли: 13.12

Де дивитись: Netflix

«1992» — новий трилер-серіал, що перенесе глядачів у Севілью, охоплену серією незвичайних убивств. Кожну жертву знаходять спаленою поряд із лялькою Курро — символом Всесвітньої виставки в Севільї, що викликає і ностальгію, і страх.

Історія слідує за Ампарою: вона вирушає на складне розслідування, аби зрозуміти, що сталося з її чоловіком, який загинув у підозрілому вибуху. У цьому їй допомагає Річі — охоронець, сповнений внутрішніх переживань, але рішучий у своїй меті. Через розслідування, яке поєднує драму, напругу й екшн, серіал заглиблюється в темні реалії періоду, що став часом значних змін в Іспанії.