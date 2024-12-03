Карпатські фрески, Органне Різдво, Карнавал перевтілень: програма Національної філармонії на грудень

Національна філармонія оприлюднила грудневу програму, що об’єднала джаз, танго, коляди, віденську класику і бароко, сучасну музику і святкові концерти.
Основна програма:
- 3 грудня recitativo-fantasia «Квіти від сну» флейтиста Юрія Шутка та піаністки Анастасії Бики. У програму увійшли кращі та найскладніші твори камерної музики ХІХ століття.
- 5 грудня програма «Жити!» на честь 85-річного ювілею Анатолія Паламаренка.
- 7 грудня концерт BACH & BACH & BACH. Рід Бахів веде свій початок від середини XVI століття; на концерті у слухачів буде нагода насолодитися музикою Баха-батька та двох його синів. Ця музика – зразок європейського музичного бароко та сентименталізму, вражає своєю емоційністю та пристрасністю.
- 10 грудня NotaBene Chamber Group виконає твори Моцарта, Гіндеміта, Клари та Роберта Шуманів.
- 11 грудня «Ре–конструкція. Розбитий рояль і жанр». Національний президентський оркестр під батутою французького диригента Етьєн Гаана, спільно зі Студентським науково-творчим товариством Octopus, Центром музики молодих пропонує новий погляд на класичний жанр фортепіанного концерту.
- 12 грудня – Звуки епох: Моцарт | Мендельсон | Дворжак. Концерт розпочнеться з ранньої симфонії Моцарта, написаної композитором у віці 9-ти років. Подвійний концерт ре мінор для скрипки, фортепіано та струнних німецького композитора-романтика Фелікса Мендельсона, відзначається складною взаємодією між солістами та оркестром, свіжістю ідей, втілених 14-літнім автором. У фіналі прозвучить Серенада Дворжака, що складається з п'яти частин і відзначається мелодійністю та багатством гармоній.
- 13 грудня – симфонічне звучання Українського Різдва. Композитор Богдан Кривопуст зробив аранжування «Добрий вечір, тобі», «Нова радість стала» та ін.
- 14 грудня «Карпатські фрески» – концерт органної музики українських композиторів,.Твори Золтана Алмаші, Лесі Дичко, Володимира Губи, Олександра Щетинського, Георгія Куркова прозвучать у виконанні солістки Львівського органного залу Світлани Позднишевої.
- 15 грудня Бах і Гендель. Відчути дух бароко музиканти пропонують через сповнені трагедії і доблесті твори Генделя та величні й неймовірно зворушливі твори Баха.
- 17 грудня програма П’яццолла і Танго. Також прозвучать твори Aнхеля Вільйольдо, Єжи Петерсбурського, Герардо Родрігеса і Карлоса Гарделя.
- 19 грудня у концерті «Органне Різдво» можна буде почути найвідоміші різдвяні хіти у звучанні органа та надихнутися святковим настроєм.
- 21 грудня прозвучить твір сучасної композиторки Ганни Гаврилець «Барбівська Коляда». Прем’єра цієї ораторії відбулася 2012 року. Хорова капела ДУМКА розгорне перед слухачами низку різдвяно-новорічних обрядів, серед яких – 16 автентичних пісень із села Барбівці (Брусниця) на Буковині.
- 22 грудня «Карнавал перевтілень» з Симфонічний оркестром Національної філармонії. Твір англійського композитора Едварда Джермана «Тема та шість перевтілень» уперше прозвучить в Україні. Також у програмі: Увертюра «Карнавал» Aнтоніна Дворжака, Увертюра до мюзиклу «Candide» та Симфонічні танці з мюзиклу «Вестсайдська історія» Леонарда Бернстайна.
- 25 грудня поєднання джазового Біг-Бенду Духового оркестру, струнного квартету Black Tie та солістки Марти Адамчук під орудою Володимира Спасіченка, фіналіста шоу «Х Фактор». У програмі відомі джазові композиції із американського різдвяного репертуару: Jingle Bells, Christmas Time is Here, White Christmas, Let it Snow тощо. Популярна колядка Silent Night прозвучить у джазовій обробці.
- 27 грудня звучатиме «Месія» Георга Фрідріха Генделя. Ораторія «Месія» була написана лише за 24 дні. Багато хто вважає, що це було божественним натхненням. Кажуть, що Гендель не виходив з дому протягом цих трьох тижнів, а слуга бачив, що композитор ридав над музикою від сильних емоцій. Твір був вперше виконаний навесні 1742 року. Він настільки увійшов у європейську традицію святкування Різдва, що став невід’ємною його частиною поруч із ялинковими вогниками, ярмарками, колядками та вірою у дива. Твір виконає Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики, під орудою американсько-українського маестро Теодора Кухара, хормейстерка Наталія Хмілевська.
- 28 грудня Йозеф Гайдн | Симфонія «Прощальна» у виконанні Київського камерного оркестру. Традиція проводжати рік «Прощальною» симфонією Йозефа Гайдна у Національній філармонії налічує двадцять років. Також цього вечора звучатимуть: Серенада Й. Гайдна, Бранденбурзький концерт № 3 Й.С. Баха, Concerto grosso «Різдвяний» А. Кореллі для двох скрипок, віолончелі, струнних і basso continuo № 8 і Concerto grosso А. Вівальді.
- 29 і 30 грудня новорічну феєрію «Штраус запрошує друзів» та атмосферу віденського балу у переддень Нового року подарує Національний президентський оркестр під батутою диригента Максима Гусака. Звучатимуть шедеври короля вальсів Йоганна Штрауса-молодшого, різдвяні композиції Лероя Андерсона, музика творця віденської оперети Франца фон Зуппе і «Щедрик» Миколи Леонтовича.
Програма для дітей:
- 6 і 7 грудня «Пошукова операція «Святий Миколай» – музичний квест 6+, який поєднає українські та європейські традиції святкування різдвяних свят. Початок музичних квестів у ФОЄ: об 11:00; 13:00 та 15:00.
- 6 грудня ввечері всією родиною й з більш дорослими дітьми можна піти на концерт «Directed by Святий Миколай» Національного духового оркестру під орудою Олексія Рощака. Звучатиме святкова музика різних часів і народів, зокрема, британська, американська та українська: найпопулярніші саундтреки зі знаменитих мультфільмів «Північний експрес», «Крижане серце», «Ґрінч, викрадач Різдва», «Різдвяна історія», «Секретна служба Санта Клауса», з кінофільму «Сам удома» й попурі з безлічі улюблених різдвяних пісень.
- 8 грудня мюзикл «Бременські музики» 4+. Музична казка за улюбленим сюжетом братів Грімм набуде різдвяно-новорічних родзинок.
Програма музичного салону:
- 5 грудня концерт «Спорідненість» Діани Зябченко, мецо-сопрано і Дар’ї Шутко, фортепіано. Концерт будується на творах українських сучасних композиторів Святослава Луньова, Романа Горобця, Юрія Іщенка та Адріана Мокану, що використовували у своїх творах тексти українських поетів Василя Стуса, Івана Малковича, Миколи Воробйова та японського поета Сайгьо і жанр хайку в цілому.
- 12 грудня у програмі «Борткевич. Останній романтик Європи» сопрано Ірина Ушаньова-Рудько та піаністка Анна Поліщук представлять ексклюзивну програму з камерних творів українського композитора і піаніста Сергія Борткевича.
- 15 грудня камерну музику у програмі Solo разом виконають: Марія Пухлянко фортепіано, Антон Кушнір флейта, Тарас Яропуд скрипка, Єва Товщик скрипка, Олександр Свєт альт та Наталія Яропуд віолончель. Прозвучать твори австрійських та угорських композиторів, дехто з яких мав пряме відношення до України. Родзинка концерту – прем'єрне виконання фортепіанного квінтету Ернста фон Донаньї.
- 17 грудня прем’єра програми Музика Європи. Перший спільний виступ духового жіночого ансамблю, створеного за ініціативи піаністки Анни Поліщук. Французьке бароко та іспанська Фолія, німецький класицизм, постромантична Франція і Англія ХХ століття – краса, елегантність, витонченість у поєднанні з силою, міцністю та витривалістю.
- 20 грудня – вечір камерної музики, присвячений творчості Йоганнеса Брамса у виконанні Дениса Кашуби, фортепіано та Павла Бойка, кларнет. Дві сонати, які прозвучать в концерті для кларнету та фортепіано – входять до переліку шедеврів кларнетового репертуару.
- 23 грудня «Химерне бароко». Ідея програми – поєднання мандолін і мандол, – як спосіб зануритись в епоху вишуканих палаців, розкішно одягнених дам та галантних кавалерів. Звучатимуть твори Г. Перселла, Ф. Каваллі, Т. Мерули, А. Стеффані, Ж.-Б. Люллі, Дж. Каріссімі у виконанні: Валентини Матюшенко, сопрано; Ольги Табуліної, мецо-сопрано; Ганни Лещенко, Наталії Пилаєвої, Галини Остапенко. мандоліна, мандола; Олени Жукової, клавесин та Миколи Любенко, віолончель.
- 26 грудня у програмі Моцарт & Штраус Rizol Quartet висвітлить творчість двох австрійських композиторів-класиків: Вольфганга Амадея Моцарта та Йоганна Штрауса.
- 28 грудня «Christmas Holiday!» від Київського квартету саксофоністів. У програмі – новорічна класична, популярна та джазова музика європейських, латиноамериканських та українських композиторів: Леонтовича, Стеценка, Грубера, Бозза, Темплтона, Гершвіна, Гарделя, Веласкеса, Потієнка.
- 29 грудня PORPORA. Твори Ніколи Антоніо Джачінто Порпори виконають Ольга Табуліна, мецо-сопрано; Олена Жукова, клавесин; Артем Замков, віолончель; Антоніна Криса, скрипка; Андрій Коляда, скрипка; Ірина Онещак, альт.