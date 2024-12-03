Карпатські фрески, Органне Різдво, Карнавал перевтілень: програма Національної філармонії на грудень

Національна філармонія оприлюднила грудневу програму, що об’єднала джаз, танго, коляди, віденську класику і бароко, сучасну музику і святкові концерти.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies