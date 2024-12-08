Міненергетики: за добу електропостачання віідновили ще майже 4750 споживачам

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови

Минулої доби енергетики відновили живлення для 4747 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій. Також планується імпорт в інші країни.

Про це повідомляє Міненерго.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 4747 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", — ідеться в повідомленні.

У Міненерго додають, що триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки 28 листопада на українську енергетичну систему.

8 грудня оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Зазначається, що обмеження енергопостачання не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, що допомагає знизити навантаження на енергетичну систему.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 13 000 МВт*год та потужністю 1046 МВт.