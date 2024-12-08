Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
ГоловнаЕкономікаДержава

Міненергетики: за добу електропостачання віідновили ще майже 4750 споживачам

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови 

Міненергетики: за добу електропостачання віідновили ще майже 4750 споживачам
Працівники 'Укренерго"
Фото: facebook/НЕК 'Укренерго'

Минулої доби енергетики відновили живлення для 4747 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій. Також планується імпорт в інші країни.

Про це повідомляє Міненерго.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 4747 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", — ідеться в повідомленні.

У Міненерго додають, що триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки 28 листопада на українську енергетичну систему.

8 грудня оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Актуальні графіки розміщені на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Зазначається, що обмеження енергопостачання не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

У Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, що допомагає знизити навантаження на енергетичну систему.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 13 000 МВт*год та потужністю 1046 МВт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies