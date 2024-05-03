"Райффайзен" цього літа почне виходити з російського ринку, - ЗМІ

Банк "Райффайзен" розпочне процедуру виходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.
За словами голови групи Raiffeisen Bank International Йохана Штробля, новий план зі згортання бізнесу в Росії був розроблений відповідно до вимог Європейського центробанку.
Насамперед банк розпочне згортати програми роздрібного та корпоративного кредитування. До 2026 року "Райффайзен" має скоротити видачу кредитів клієнтам на 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, таке ж скорочення має відбутися і в сегменті міжнародних платежів. При цьому фінанустанова все ж продовжить видавати позики, але як виняток, зосередившись на поверненні раніше виданих кредитів.
Одним із найбільш прийнятних варіантів виходу з Росії в RBI вважають продаж бізнесу російським або іноземним партнерам, оскільки можливі російські покупці банку "Райффайзен" перебувають під західними санкціями.
Зазначимо, що в квітні видання Financial Times писало, що Raiffeisen Bank розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в РФ, що суперечить його заявам про вихід із ринку.
Чому RBI не виходить із РФ
- У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у країні-агресорці. Хоча ЄЦБ не просив Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
- Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
- Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул з виплати кредиту військам, які воюють в Україні.
- Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
- У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.