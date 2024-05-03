"Райффайзен" цього літа почне виходити з російського ринку, - ЗМІ

Yовий план зі згортання бізнесу в РФ був розроблений відповідно до вимог Європейського центробанку.

Банк "Райффайзен" розпочне процедуру виходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

За словами голови групи Raiffeisen Bank International Йохана Штробля, новий план зі згортання бізнесу в Росії був розроблений відповідно до вимог Європейського центробанку.

Насамперед банк розпочне згортати програми роздрібного та корпоративного кредитування. До 2026 року "Райффайзен" має скоротити видачу кредитів клієнтам на 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, таке ж скорочення має відбутися і в сегменті міжнародних платежів. При цьому фінанустанова все ж продовжить видавати позики, але як виняток, зосередившись на поверненні раніше виданих кредитів.

Одним із найбільш прийнятних варіантів виходу з Росії в RBI вважають продаж бізнесу російським або іноземним партнерам, оскільки можливі російські покупці банку "Райффайзен" перебувають під західними санкціями.

Зазначимо, що в квітні видання Financial Times писало, що Raiffeisen Bank розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в РФ, що суперечить його заявам про вихід із ринку.

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