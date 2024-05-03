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"Райффайзен" цього літа почне виходити з російського ринку, - ЗМІ

Yовий план зі згортання бізнесу в РФ був розроблений відповідно до вимог Європейського центробанку.

"Райффайзен" цього літа почне виходити з російського ринку, - ЗМІ
Райффайзен
Фото: http://www.novinite.com

Банк "Райффайзен" розпочне процедуру виходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

За словами голови групи Raiffeisen Bank International Йохана Штробля, новий план зі згортання бізнесу в Росії був розроблений відповідно до вимог Європейського центробанку.

Насамперед банк розпочне згортати програми роздрібного та корпоративного кредитування. До 2026 року "Райффайзен" має скоротити видачу кредитів клієнтам на 65% порівняно з третім кварталом 2023 року, таке ж скорочення має відбутися і в сегменті міжнародних платежів. При цьому фінанустанова все ж продовжить видавати позики, але як виняток, зосередившись на поверненні раніше виданих кредитів.

Одним із найбільш прийнятних варіантів виходу з Росії в RBI вважають продаж бізнесу російським або іноземним партнерам, оскільки можливі російські покупці банку "Райффайзен" перебувають під західними санкціями.

Зазначимо, що в квітні видання Financial Times писало, що Raiffeisen Bank розмістив понад тисячу оголошень про вакансії в РФ, що суперечить його заявам про вихід із ринку.

Чому RBI не виходить із РФ

  • У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у країні-агресорці. Хоча ЄЦБ не просив Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
  • Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
  • Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул з виплати кредиту військам, які воюють в Україні.
  • Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
  • У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.
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