Директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі, - Reuters

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув у столицю Єгипту Каїр. Ймовірно, він прибув для зустрічей щодо конфлікту в Смузі Гази.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в єгипетських службах безпеки та три джерела в аеропорту Каїра.

“Єгипет, разом з Катаром і Сполученими Штатами, очолював зусилля з посередництва між Ізраїлем і ХАМАС для досягнення угоди щодо припинення вогню та звільнення заручників у Газі”, - йдеться у повідомленні.

Водночас ЦРУ відмовилося від коментарів, відображаючи свою політику нерозголошення подорожі керівника.

Ізраїль очікує, що ХАМАС відповість на пропозицію щодо призупинення бойових дій у Смузі Гази та повернення ізраїльських заручників, перш ніж відправити команду до Каїра для продовження переговорів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся 1 травня у Тель-Авіві із президентом Ізраїлю Іцхаком Ґерцогом та обговорив останні зусилля щодо досягнення припинення вогню, яке гарантує звільнення заручників.