Директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі, - Reuters

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув у столицю Єгипту Каїр. Ймовірно, він прибув для зустрічей щодо конфлікту в Смузі Гази.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в єгипетських службах безпеки та три джерела в аеропорту Каїра.
“Єгипет, разом з Катаром і Сполученими Штатами, очолював зусилля з посередництва між Ізраїлем і ХАМАС для досягнення угоди щодо припинення вогню та звільнення заручників у Газі”, - йдеться у повідомленні.
Водночас ЦРУ відмовилося від коментарів, відображаючи свою політику нерозголошення подорожі керівника.
- Ізраїль очікує, що ХАМАС відповість на пропозицію щодо призупинення бойових дій у Смузі Гази та повернення ізраїльських заручників, перш ніж відправити команду до Каїра для продовження переговорів.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся 1 травня у Тель-Авіві із президентом Ізраїлю Іцхаком Ґерцогом та обговорив останні зусилля щодо досягнення припинення вогню, яке гарантує звільнення заручників.
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Цього ж дня держсекретар США зустрівся у Єрусалимі з главою ізраїльського уряду Беньяміном Нетаньягу щодо ситуації в Газі.
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Спершу відбулася приватна зустріч в офісі прем'єр-міністра, а опісля провели розширене засідання.
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Держдеп згодом повідомив, що Блінкен вважає ХАМАС перепоною до припинення вогню в Смузі Гази.
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The Times of Israel із посиланням на свої джерела повідомило, що Нетаньягу на зустрічі сказав, що він не прийме угоду про припинення війни в Газі в обмін на звільнення заручників. Нетаньягу підкреслив, що хоче знищити ХАМАС, а операція в Рафаху ні від чого не залежить.