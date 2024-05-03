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Директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі, - Reuters

ЦРУ відмовилося від коментарів щодо подорожі керівника.

Директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі, - Reuters
Директор ЦРУ Вільям Бернс
Фото: EPA/UPG

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув у столицю Єгипту Каїр. Ймовірно, він прибув для зустрічей щодо конфлікту в Смузі Гази.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в єгипетських службах безпеки та три джерела в аеропорту Каїра.

“Єгипет, разом з Катаром і Сполученими Штатами, очолював зусилля з посередництва між Ізраїлем і ХАМАС для досягнення угоди щодо припинення вогню та звільнення заручників у Газі”, - йдеться у повідомленні.

Водночас ЦРУ відмовилося від коментарів, відображаючи свою політику нерозголошення подорожі керівника.

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  • Ізраїль очікує, що ХАМАС відповість на пропозицію щодо призупинення бойових дій у Смузі Гази та повернення ізраїльських заручників, перш ніж відправити команду до Каїра для продовження переговорів.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся 1 травня у Тель-Авіві із президентом Ізраїлю Іцхаком Ґерцогом та обговорив останні зусилля щодо досягнення припинення вогню, яке гарантує звільнення заручників. 

  • Цього ж дня держсекретар США зустрівся у Єрусалимі з главою ізраїльського уряду Беньяміном Нетаньягу щодо ситуації в Газі.

  • Спершу відбулася приватна зустріч в офісі прем'єр-міністра, а опісля провели розширене засідання.

  • Держдеп згодом повідомив, що Блінкен вважає ХАМАС перепоною до припинення вогню в Смузі Гази.

  • The Times of Israel із посиланням на свої джерела повідомило, що Нетаньягу на зустрічі сказав, що він не прийме угоду про припинення війни в Газі в обмін на звільнення заручників. Нетаньягу підкреслив, що хоче знищити ХАМАС, а операція в Рафаху ні від чого не залежить.

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