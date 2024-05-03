МЗС Чехії розповіло про кібератаку угруповання APT28 на деякі свої установи

Чехія спільно з Німеччиною, ЄС, НАТО і міжнародними партнерами засудила діяльність хакерського угруповання APT28, яке проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії, і повідомила подробиці кібератак на свої установи.

Як ідеться на сайті чеського Міністерства закордонних справ, спецслужби повідомили, що з 2023 року деякі чеські установи стали об'єктом кібератак із використанням раніше невідомої вразливості у Microsoft Outlook. Режим роботи та спрямованість цих атак відповідали профілю угруповання APT28.

"Чехія вже давно є мішенню APT28. Така діяльність порушує норми ООН про відповідальну поведінку держав у кіберпросторі та інші міжнародні зобов'язання. У контексті майбутніх європейських виборів, національних виборів у низці європейських країн і російської агресії проти України ці дії є особливо серйозними і осудливими. Ми закликаємо Росію утриматися від подібних дій", - заявило МЗС.

Відомство наголосило, що кібератаки, спрямовані проти політичних суб'єктів, державних інституцій і критично важливої інфраструктури, є не лише загрозою національній безпеці, а й підривають демократичні процеси, на яких засноване демократичне суспільство. МЗС підкреслило, що чеська влада продовжуватиме працювати над зміцненням стійкості державних установ і приватного сектору.

Про які кібератаки йдеться