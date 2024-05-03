У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
ГоловнаСвіт

МЗС Чехії розповіло про кібератаку угруповання APT28 на деякі свої установи

Зловмисники використали раніше невідому вразливість у Microsoft Outlook.

МЗС Чехії розповіло про кібератаку угруповання APT28 на деякі свої установи
МЗС Чехії
Фото: МЗС Чехії

Чехія спільно з Німеччиною, ЄС, НАТО і міжнародними партнерами засудила діяльність хакерського угруповання APT28, яке проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії, і повідомила подробиці кібератак на свої установи.

Як ідеться на сайті чеського Міністерства закордонних справ, спецслужби повідомили, що з 2023 року деякі чеські установи стали об'єктом кібератак із використанням раніше невідомої вразливості у Microsoft Outlook. Режим роботи та спрямованість цих атак відповідали профілю угруповання APT28.

"Чехія вже давно є мішенню APT28. Така діяльність порушує норми ООН про відповідальну поведінку держав у кіберпросторі та інші міжнародні зобов'язання. У контексті майбутніх європейських виборів, національних виборів у низці європейських країн і російської агресії проти України ці дії є особливо серйозними і осудливими. Ми закликаємо Росію утриматися від подібних дій", - заявило МЗС.

Відомство наголосило, що кібератаки, спрямовані проти політичних суб'єктів, державних інституцій і критично важливої інфраструктури, є не лише загрозою національній безпеці, а й підривають демократичні процеси, на яких засноване демократичне суспільство. МЗС підкреслило, що чеська влада продовжуватиме працювати над зміцненням стійкості державних установ і приватного сектору.

Про які кібератаки йдеться

  • 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 році – справа рук пов'язаного з Росією хакерського угрупування APT28.
  • Цього ж дня Німеччина викликала виконувача обов’язків представника російського посольства у зв’язку з широкомасштабною кампанією кібершпигунства, яка розпочалась у 2022 році, у якій Берлін звинувачує московську військову розвідку ГРУ.
  • Декілька років тому чеські МЗС і Міноборони стали жертвами хакерської атаки з боку угруповання APT28, яке зламало інформаційні системи міністерств.
  • На останні кібератаки відреагував Євросоюз. Із цього приводу з'явилася заява глави євродипломатії Жозепа Борреля.
  • 2 травня блок НАТО оприлюднив заяву щодо гібридних атак Росії на деякі країни-члени Альянсу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies