МЗС Чехії розповіло про кібератаку угруповання APT28 на деякі свої установи

Чехія спільно з Німеччиною, ЄС, НАТО і міжнародними партнерами засудила діяльність хакерського угруповання APT28, яке проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії, і повідомила подробиці кібератак на свої установи.
Як ідеться на сайті чеського Міністерства закордонних справ, спецслужби повідомили, що з 2023 року деякі чеські установи стали об'єктом кібератак із використанням раніше невідомої вразливості у Microsoft Outlook. Режим роботи та спрямованість цих атак відповідали профілю угруповання APT28.
"Чехія вже давно є мішенню APT28. Така діяльність порушує норми ООН про відповідальну поведінку держав у кіберпросторі та інші міжнародні зобов'язання. У контексті майбутніх європейських виборів, національних виборів у низці європейських країн і російської агресії проти України ці дії є особливо серйозними і осудливими. Ми закликаємо Росію утриматися від подібних дій", - заявило МЗС.
Відомство наголосило, що кібератаки, спрямовані проти політичних суб'єктів, державних інституцій і критично важливої інфраструктури, є не лише загрозою національній безпеці, а й підривають демократичні процеси, на яких засноване демократичне суспільство. МЗС підкреслило, що чеська влада продовжуватиме працювати над зміцненням стійкості державних установ і приватного сектору.
Про які кібератаки йдеться
- 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 році – справа рук пов'язаного з Росією хакерського угрупування APT28.
- Цього ж дня Німеччина викликала виконувача обов’язків представника російського посольства у зв’язку з широкомасштабною кампанією кібершпигунства, яка розпочалась у 2022 році, у якій Берлін звинувачує московську військову розвідку ГРУ.
- Декілька років тому чеські МЗС і Міноборони стали жертвами хакерської атаки з боку угруповання APT28, яке зламало інформаційні системи міністерств.
- На останні кібератаки відреагував Євросоюз. Із цього приводу з'явилася заява глави євродипломатії Жозепа Борреля.
- 2 травня блок НАТО оприлюднив заяву щодо гібридних атак Росії на деякі країни-члени Альянсу.