Поліція очистила пропалестинський табір у кампусі Каліфорнійського університету

У США за два останні поліція затримала у всій країні понад 2 тисячі осіб на пропалестинських мітингах у коледжах та у таборах протесту, пише BBC.

Це включає 209 арештів у четвер вранці в Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса (UCLA). Сотні офіцерів у спорядженні для боротьби з масовими заворушеннями вирушили до студентського містечка вишу перед світанком і очистили пропалестинський табір. Вони запускали спалахи та запалювали факели, завантажували демонстрантів у поліцейські автобуси та зносили імпровізовані бар’єри та намети, встановлені тиждень тому.

Президент США Джо Байден закликав протестувальників в університетських містечках підтримувати верховенство права. “Ми є громадянським суспільством, і порядок має панувати”, ‒ сказав він.

“Ми не авторитарна нація, де ми змушуємо людей мовчати чи придушуємо інакомислення. Але ми також не є країною беззаконня. Є право протестувати, але немає права спричиняти хаос. Люди мають право здобути освіту… право безпечно пересуватися кампусом, не боячись нападу”, ‒ заявив Байден у своєму зверненні до американців.

В UCLA зі свого боку назвали пропаленстинський табір у кампусі незаконним, встановлення якого порушило політику закладу. “Це призвело до небезпечних умов у нашому кампусі... Демонстранти прямо втручалися в навчання, блокуючи студентам шляхи до класів. А їхні сутички з проізраїльськими контрдемонстрантами “наразили надто багато (студентів) на небезпеку”, ‒ йдеться також у заяві.

Uncommitted National Movement, група американських виборців арабського походження, які виступають проти проти кампанії з переобрання Байдена президентом цього року, звинуватила його у зведенні наклепу на антивоєнних протестувальників.

“Зрозуміло, що Байден не слухає молодих людей у всій країні або до понад півмільйона виборців, які ще не визначилися і просять його змінити курс. Ми сподіваємося, що він почує нас, поки не стало надто пізно”, ‒ сказав лідер групи Аббас Алавіє.

За даними ВВС, протести в університетських кампусах на підтримку палестинців у Смузі Гази охопили майже 140 коледжів щонайменше у 45 штатах і щонайменше у шести інших країнах. Демонстранти, які закликають до припинення вогню у війні в Газі, також вимагають фінансового відходу наукових установ від Ізраїлю та компаній, які хочуть заробити на конфлікті.

Фото: EPA/UPG