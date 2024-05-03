Борис Джонсон не зміг з першої спроби проголосувати на місцевих виборах

Курйозний випадок стався на місцевих виборах у Сполученому Королівстві: експрем'єр Борис Джонсон не зміг потрапити на виборчу дільницю в Південному Оксфордширі, бо забув посвідчення особи з фотографією.

Як пише Politico, іронія ситуації полягає в тому, що саме Джонсон, очолюючи уряд у 2022 році, ініціював ухвалення закону, який забороняє голосувати без пред'явлення документа з фотокарткою.

Тоді це рішення критикували, адже воно нібито мало сприяти Консервативній партії: найчастіше проблеми з документами мають низькі соціальні верстви, які не схильні голосувати за владу. Проте згодом виявилося, що постраждали самі консерватори: серед їхніх виборців чимало людей похилого віку, які теж не завжди мають паспорти з фото.

Ситуація із Джонсоном зрештою вирішилася на користь колишнього прем'єра: з другої спроби його все ж пропустили на дільницю і він зміг проголосувати.