Російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері, - ЗМІ

Це викликає питання щодо долі американських об’єктів у Нігері після виведення військ.

Бригадний генерал Нігеру Ібра Булама Ісса під час мітингу протесту з вимогою виведення військ США з Нігеру

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені війська США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлений представник оборони США.

Це сталось після рішення нігерської хунти вислати американські війська з країни. Хунта наказала США вивести майже 1 тис. військовослужбовців з країни.

Високопоставлений чиновник на умовах анонімності сказав, що російські сили не змішувалися з американськими військами на авіабазі 101, яка розташована поруч з міжнародним аеропортом Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Це, в свою чергу, викликає питання щодо долі американських об’єктів у Нігері після виведення військ.

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