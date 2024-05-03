Російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері, - ЗМІ

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де розміщені війська США.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлений представник оборони США.
Це сталось після рішення нігерської хунти вислати американські війська з країни. Хунта наказала США вивести майже 1 тис. військовослужбовців з країни.
Високопоставлений чиновник на умовах анонімності сказав, що російські сили не змішувалися з американськими військами на авіабазі 101, яка розташована поруч з міжнародним аеропортом Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.
Це, в свою чергу, викликає питання щодо долі американських об’єктів у Нігері після виведення військ.
Переворот у Нігері та його наслідки
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Нігером керує військова хунта після торішнього липневого перевороту, що став одним із дев'яти в Західній і Центральній Африці з 2020 року. У серпні військові Габону заявили про захоплення влади після президентських виборів.
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Унаслідок нігерійського перевороту було повалено демократично обраного президента країни Мохамеда Базума. Більше про переворот читайте у тексті Lb.ua “Переворот у Нігері – головний біль для Європи”.
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Хунта також оголосила про припинення дії угоди на суму 1,7 мільярда євро для стримування міграції з Африки до Європи. Тоді ж у Нігері скасували закон, який встановлював кримінальну відповідальність за міграцію через регіон Агадес на півночі країни, економіка якого значно послабилася через дію закону.
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Після перевороту у Нігері зросли антифранцузькі настрої (Франція − колишній колонізатор країни). У жовтні Париж розпочав виведення своїх майже 1400 військових, дислокованих у Нігері, а потім відкликав свого посла.
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У грудні військові лідери Нігеру розірвали угоду про військове співробітництво з Європейським Союзом.
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У березні цього року хунта Нігеру розірвала угоду про розміщення у країні американських військових. Делегація США нібито звинуватила Ніамей в укладенні таємної угоди щодо постачання урану до Ірану.