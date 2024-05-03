МКС прокоментував тиск на своїх суддів через можливі ордери на посадовців Ізраїлю

Погрози у бік суддів теж можуть бути злочином, заявили у МКС.

Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду оприлюднив заяву із закликом припинити тиск на суддів МКС.

Як ідеться в дописі МКС у соцмережі Х, незалежність і неупередженість суду підриваються, коли "окремі особи погрожують вжити заходів у відповідь щодо суду або співробітників суду", якщо МКС ухвалить рішення розслідувати справу, що підпадає під його юрисдикцію.

"Такі погрози, навіть якщо вони не виконуються, також можуть бути злочином проти виконання правосуддя згідно зі ст. 70 Римського статуту", - наголосив Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

МКС закликав негайно припинити усі спроби, які мають на меті перешкоджати, залякувати чи неналежним чином впливати на його посадових осіб.