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Ізраїль закликав міжнародну спільноту ввести санкції проти Туреччини

Таке звернення Ізраїль зробив після призупинення Туреччиною торговельних зв'язків.

Ізраїль закликав міжнародну спільноту ввести санкції проти Туреччини
Ісраель Кац
Фото: EPA/UPG

Ізраїль закликав міжнародну спільноту ввести санкції проти Туреччини. Таке рішення було прийнято у відповідь на призупинення Туреччиною торговельних зв'язків.

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на Financial Times. 

"Ердоган - диктатор, який мріє бути султаном, працює на службу ХАМАСу, порушує угоди і хоче завдати шкоди Ізраїлю, але насправді шкодить палестинцям, яким він удає, що допомагає", - зазначив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

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Він наголосив, що через торговельний баланс між країнами економіка Туреччини постраждає набагато більше, ніж ізраїльська.

МЗС Ізраїля вживатиме заходів щодо скорочення турецького імпорту на окуповані палестинські території, вимагатиме санкцій проти Туреччини на міжнародних форумах за порушення чинних торговельних угод.

Також уряд Ізраїлю надаватиме допомогу постраждалим секторам ізраїльського експорту та імпорту.

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