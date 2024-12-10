Прокуратура Києва через суд скасувала право власності на вигаданий будинок

Прокуратура через суд скасувала реєстрацію права власності на вигаданий будинок, завдяки якому його власники планували заволодіти землею.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Святошинський районний суд скасував державну реєстрацію права власності на вигаданий житловий будинок, а також державну реєстрацію земельної ділянки у земельному кадастрі, на якій будинок ніби то розташований. Реєстрація була одним з етапів, необхідних для подальшого заволодіння земельною ділянкою, на якій розташована «нерухомість»", - йдеться в повіомленні.

Державна реєстрація речового права була здійснена на підставі виготовленого технічного паспорта на житловий будинок, який насправді ніколи не існував.

"Факт відсутності на земельній ділянці будь-якої нерухомості було беззаперечно доведено прокурором за допомогою ретроспективних супутникових знімків, що отримані у співпраці із Національним центром управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства. Завдяки своєчасному реагуванню окружної прокуратури вдалося запобігати незаконній передачі у позаконкурентний спосіб комунальної земельної ділянки площею 1000 кв.м. так званому «власнику» уявного будинку", - наголосили в прокуратурі.