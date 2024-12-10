У разі надходження відмови в додатку, просять звертатись на гарячу лінію рекрутингу ССО.

Сили спецоперацій попередили військових про можливі збої в “Армія+” при запитах на переведення до ССО. Про це Сили спецоперацій повідомили у “Фейсбуці”.

“До уваги військовослужбовців, які виявили бажання перевестись до бойових військових частин Сил спеціальних операцій ЗС України через додаток Армія+! Наразі існують певні технічні проблеми, які виникають в процесі подачі рапорту через додаток Армія+”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі надходження відмови в додатку, просять звертатись на гарячу лінію Єдиний центр рекрутингу ССО ЗСУ за номером телефону 0800 357 174.

Наразі ведеться робота щодо включення певних військових частин ССпО до переліку пріоритетного комплектування.