“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
ГоловнаСуспільствоВійна

"Вибивали" з пораненого військового гроші: в Житомирській області затримали банду рекетирів

Зловмисники, погрожуючи убивством, хотіла відібрати в захисника і його родини отриману від держави компенсацію.

"Вибивали" з пораненого військового гроші: в Житомирській області затримали банду рекетирів
Трьох мешканців Звягеля підозрюють у вибиванні грошей
Фото: СБУ в Telegram

Поліція та СБУ затримали трьох рекетирів, мешканців Звягеля, які вибивали кошти з пораненого військового і його дружини. Це злочинне угруповання діяло в Житомирській області.

За даними СБУ, зловмисники довідалися, що місцевий мешканець одержав грошову компенсацію від держави за отримане в бою поранення. Тож вони вирішили вимагати в подружжя близько 1,5 млн гривень для наповнення "злодійської каси". 

У поліції повідомили, що автором схеми є 42-річний раніше засуджений чоловік. Він залучив 53-річну знайому, причетну до сутенерства, і 52-річного знайомого. Запропонував їм психологічно тиснути на подружжя сусідів. У разі відмови віддати кошти він погрожував вбити військового, що перебував у безпорадному стані, та його жінку.

"У середині листопада організатор схеми прийшов додому до потерпілих, знаючи, що 38-річний господар не зможе чинити опір, адже отримав поранення у бою та перебував у цей час у безпорадному стані. Погрожуючи насильством, він вимагав передати йому 3 000 доларів. Для підтвердження реальності погроз, вимагач забрав з їх оселі телевізор", – йдеться у повідомленні. 

Наступного дня він прийшов до подружжя і заявив, що вони мають йому віддати "борг" протягом 15 діб. Вимагав переоформити на нього права власності на нерухомість. Потім чоловік прийшов до них уже зі спільницею та погрожував їм ножем. Господиня, сприймаючи погрози серйозно, віддала йому 10 000 грн заощаджень, а зловмисник виставив кінцевий термін передачі всієї суми – 3 грудня. Увечері того дня уже троє рекетирів прийшли додому до військового і дружини, а ті передали їм 3000 доларів. Однак цього разу передачу коштів документували правоохоронці, які й затримали зловмисників. 

Затримання підозрюваного
Фото: СБУ у Telegram
Затримання підозрюваного

Затримана підозрювана
Фото: Національна поліція
Затримана підозрювана

Під час обшуків у затриманих вилучено холодну зброю та мобільні телефони із доказами незаконних дій, а також готівку та побутову техніку, яку вони "вибивали" у потерпілих.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Ймовірно, від дій цих осіб постраждали й інші люди. Якщо це ви – зверніться на лінію 102. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies