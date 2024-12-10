"Вибивали" з пораненого військового гроші: в Житомирській області затримали банду рекетирів

Зловмисники, погрожуючи убивством, хотіла відібрати в захисника і його родини отриману від держави компенсацію.

Поліція та СБУ затримали трьох рекетирів, мешканців Звягеля, які вибивали кошти з пораненого військового і його дружини. Це злочинне угруповання діяло в Житомирській області.

За даними СБУ, зловмисники довідалися, що місцевий мешканець одержав грошову компенсацію від держави за отримане в бою поранення. Тож вони вирішили вимагати в подружжя близько 1,5 млн гривень для наповнення "злодійської каси".

У поліції повідомили, що автором схеми є 42-річний раніше засуджений чоловік. Він залучив 53-річну знайому, причетну до сутенерства, і 52-річного знайомого. Запропонував їм психологічно тиснути на подружжя сусідів. У разі відмови віддати кошти він погрожував вбити військового, що перебував у безпорадному стані, та його жінку.

"У середині листопада організатор схеми прийшов додому до потерпілих, знаючи, що 38-річний господар не зможе чинити опір, адже отримав поранення у бою та перебував у цей час у безпорадному стані. Погрожуючи насильством, він вимагав передати йому 3 000 доларів. Для підтвердження реальності погроз, вимагач забрав з їх оселі телевізор", – йдеться у повідомленні.

Наступного дня він прийшов до подружжя і заявив, що вони мають йому віддати "борг" протягом 15 діб. Вимагав переоформити на нього права власності на нерухомість. Потім чоловік прийшов до них уже зі спільницею та погрожував їм ножем. Господиня, сприймаючи погрози серйозно, віддала йому 10 000 грн заощаджень, а зловмисник виставив кінцевий термін передачі всієї суми – 3 грудня. Увечері того дня уже троє рекетирів прийшли додому до військового і дружини, а ті передали їм 3000 доларів. Однак цього разу передачу коштів документували правоохоронці, які й затримали зловмисників.

Фото: СБУ у Telegram Затримання підозрюваного

Фото: Національна поліція Затримана підозрювана

Під час обшуків у затриманих вилучено холодну зброю та мобільні телефони із доказами незаконних дій, а також готівку та побутову техніку, яку вони "вибивали" у потерпілих.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання з погрозою насильства над потерпілим, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Ймовірно, від дій цих осіб постраждали й інші люди. Якщо це ви – зверніться на лінію 102.