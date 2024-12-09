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Підпалив відділення пошти та комунальне підприємство: у Харкові затримали серійного палія

"Процес роботи" він фільмував на телефон, щоб надіслати "роботодавцю".

Підпалив відділення пошти та комунальне підприємство: у Харкові затримали серійного палія
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у серії підпалів поштового відділення та комунального підприємства. Також правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до підпалів авто військових.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 25-річному чоловіку в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу, а також у замаху на вчинення цього злочину (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, безробітний фігурант мешкав у Харкові разом зі своєю нареченою. У мережі "Facebook" він побачив оголошення про "легкий заробіток". 

Надалі він чоловік перейшов за посиланням, де вже автоматично його перевело до Телеграму. Там він отримав завдання від "роботодавця" на вчинення підпалів у Харкові. 

"7 грудня близько 2:25 він підпалив вхідні двері до відділення пошти у Немишлянському районі, а після втік. Вже через годину чоловік вчинив підпал комунального підприємства у цьому ж районі, проте в цей час його викрили співробітники поліції та затримали в порядку ст. 208 КПК України", — додають у відомстві.

Для підпалів зловмисник використовував суміш з бензину. "Процес роботи" він фільмував на телефон, щоб надіслати "роботодавцю"». Гроші за "роботу" чоловік отримував, щоправда, на банківську картку своєї співмешканки, яка не знала про те, де працює її наречений. 

Коли жінка ставила йому питання, що за кошти їй надходять та куди він постійно ходить вночі, фігурант влаштовував скандал. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Також правоохоронці перевіряють причетність фігуранта і до інших підпалів, у тому числі військових автомобілів. 

Поліцейські та прокурори розглядають версію, що підозрюваного до підпалів залучили представники російської спецслужби. Слідство триває. 

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