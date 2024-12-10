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БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків

Літаки належать кіпрській компанії, яка афілійована до двох відомих українських олігархів.

БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Фото: Бюро економічної безпеки

Детективи Бюро економічної безпеки заарештували 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Бюро. 

Наразі арештовано 3 літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та 3 літаки Embraer 190. Їх орієнтовна вартість становить 40 млн доларів США.

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Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)». 

  • У червні цього року апеляція Вищого антикорупційного суду залишила чинним рішення стягнути в дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е, які розміщуються на території України та належали російському АТ "Ільюшн Фінанс Ко".
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