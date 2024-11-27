На Львівщині припинили діяльність двох підпільних гральних закладів

Їхню діяльність ретельно маскували: до приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише визначені гравці.

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які організували роботу двох гральних закладів без відповідних ліцензій.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Діяльність закладів ретельно маскували: до приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише визначені гравці. Вхід контролювали системою відеоспостереження.

Доступ до автоматів надавався за готівку.

Під час обшуків детективи вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову документацію тощо.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203 -2 Кримінального кодексу (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Встановлюється повне коло причетних осіб.

Влітку на Львівщині припинили діяльність мережі підпільних покерних клубів. Тоді було повідомлено про підозру шістьом організаторам.