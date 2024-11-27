У Хмельницькій області вночі збили безпілотник

У небі Хмельницької області захисники збили сьогодні вночі один ворожий дрон.
Інформації про потерпілих немає. Про це повідомив голова ОВА.
"Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знищили 1 ворожий БпЛА типу «Shahed». Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", – сказав він.
- У Києві поранені щонайменше двоє людей.
- У Київській області внаслідок падіння уламків дронів пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.
- Загалом, за даними Повітряних сил, вночі захисники збили 36 БпЛА, 48 локаційно втрачені, п'ять полетіли назад до ворога. Росіяни запустили 89 БпЛА.