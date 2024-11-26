Головне за вівторок, 26 листопада: обстріл Нової Каховки, понад 200 боєзіткнень, бої на Курахівському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 листопада відбулося 208 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 39 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Дачне, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 11 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотирьох - з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 листопада – в новині.

Російська армія розстріляла п'ятьох полонених військових біля села Петрівка Покровського району. Відкрито кримінальне провадження, повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми даними, цього місяця росіяни штурмували позиції біля Петрівки. П'ятеро військових вимушено відступили і сховалися в приватному будинку.

"Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", – йдеться у повідомленні.

Це не єдиний випадок вчинення росіянами воєнного злочину проти полонених. Убивство полонених є порушенням міжнародного законодавства.

26 листопада росіяни обстріляли окуповану Нову Каховку на Херсонщині.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, на відео зафіксували наслідки удару по зупинці громадського транспорту. Тут було пошкоджено автобус, є поранені та загиблі.

«У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення», - додали в прокуратурі.

Цієї ночі Росія атакувала Україну та випустила рекордну кількість ударних дронів проти наших людей – 188. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Дякую нашим захисникам неба за відбиття атаки: близько 80 дронів вдалося збити, більш ніж 90 – локаційно втрачені. На жаль, є пошкодження нашої критичної інфраструктури. Складна ситуація зараз у Тернополі. Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики”, – написав глава держави.

Він зазначив, що у кожному із 188 безпілотників – 85 іноземних компонентів. “Це майже 16000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції, Росія обходить санкції через різні схеми. Дякуємо всім у світі, хто блокує такі постачання, але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію. Якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій”, – написав президент.

26 листопада відбулося засідання ради Україна-НАТО у Брюсселі.

Високопосадовці від України звернулися з доповіддю через відеозв’язок. На засіданні посли обговорили ситуацію з безпекою в Україні після того, як 21 листопада РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності. Рада заявила, що розглядає цей крок Москви як черговий терор щодо мирного населення.

Наступне засідання Ради НАТО-Україна заплановане на 3-4 грудня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

LB.ua перезапускає свій YouTube-каналу LB Live, що стане важливою складовою стратегії розвитку нових цифрових проєктів нашого медіа.

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна зазначає: "Ми плануємо поступовий розвиток каналу, з впровадженням нових форматів, в яких братимуть участь автори та редактори LB.ua. Це будуть інтерв'ю, новинні дайджести, репортажі та багато іншого. Наше завдання — запропонувати глядачам цікавий і актуальний контент".

Перезапуск каналу вже дав перші позитивні результати: на LB Live вийшло більш як десять інтерв'ю, які швидко здобули популярність.

Команда LB.ua переконана, що перезапуск каналу забезпечить наших підписників якісними і цікавими матеріалами у відеоформаті.

27 листопада діятиме одна черга відключень споживачів. При цьому будуть обмеження і до промисловості та бізнесу, повідомило Укренерго.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. Укренерго попередило, що час застосування і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!