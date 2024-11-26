Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області

Російська армія розстріляла п'ятьох полонених військових біля села Петрівка Покровського району. Відкрито кримінальне провадження, повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми даними, цього місяця росіяни провели штурм позиції біля Петрівки. П'ятеро військових вимушено відступили і сховалися в приватному будинку.

"Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", – йдеться у повідомленні.