Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області

Російська армія розстріляла п'ятьох полонених військових біля села Петрівка Покровського району. Відкрито кримінальне провадження, повідомили в Офісі генпрокурора.
За попередніми даними, цього місяця росіяни провели штурм позиції біля Петрівки. П'ятеро військових вимушено відступили і сховалися в приватному будинку.
"Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", – йдеться у повідомленні.
- Це – не єдиний випадок вчинення росіянами воєнного злочину проти полонених. Убивство полонених є порушенням міжнародного законодавства.
- Станом на жовтень було відомо про близько ста убивств українських полонених.