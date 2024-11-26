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Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області

Черговий воєнний злочин ворог вчинив у Покровському районі. 

Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
Росіяни розстріляли полонених військових
Фото: Офіс генпрокурора

Російська армія розстріляла п'ятьох полонених військових біля села Петрівка Покровського району. Відкрито кримінальне провадження, повідомили в Офісі генпрокурора. 

За попередніми даними, цього місяця росіяни провели штурм позиції біля Петрівки. П'ятеро військових вимушено відступили і сховалися в приватному будинку. 

"Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", – йдеться у повідомленні. 

  • Це – не єдиний випадок вчинення росіянами воєнного злочину проти полонених. Убивство полонених є порушенням міжнародного законодавства. 
  • Станом на жовтень було відомо про близько ста убивств українських полонених. 
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