У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджені багатоповерхові і приватні оселі

Цієї ночі Росія знову атакувала дронами. Унаслідок падіння уламків в Київській області є пошкодження.
В одному з населених пунктів пошкоджено скління у трьох багатоповерхівках, трьох офісних приміщеннях і 18 квартирах. А у двох районах області пошкоджені вікна, двері та покрівлі в 4 приватних будинках, 4 господарчі споруди та гараж, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
"Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки на Київщину", – сказав він.
Всі ворожі цілі були знищені. Інформації про потерпілих немає.
- У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено будинок на воді в Дніпровському районі. Є поранені.
- У Хмельницькій області ППО збила один дрон. Інформації про потерпілих немає.