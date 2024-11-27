У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджені багатоповерхові і приватні оселі

Даних про поранених немає.

Цієї ночі Росія знову атакувала дронами. Унаслідок падіння уламків в Київській області є пошкодження.

В одному з населених пунктів пошкоджено скління у трьох багатоповерхівках, трьох офісних приміщеннях і 18 квартирах. А у двох районах області пошкоджені вікна, двері та покрівлі в 4 приватних будинках, 4 господарчі споруди та гараж, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки на Київщину", – сказав він.

Всі ворожі цілі були знищені. Інформації про потерпілих немає.