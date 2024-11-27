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Уночі Росія запустила по Україні 89 безпілотників, Сили ППО збили 36

Через падіння уламків будинки та майно громадян на Київщині. Попередньо - без постраждалих.

Уночі Росія запустила по Україні 89 безпілотників, Сили ППО збили 36
Ілюстративне фото
Фото: Генгштаб

У ніч на 27 листопада Росія атакувала Україну 89-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

48 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, п'ять безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

Через падіння уламків пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян у Київській області. Попередньо - без жертв та постраждалих.

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