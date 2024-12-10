Жінки зателефонували на лінію Служби порятунку 101 та повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі.

У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару по лікарні у Запоріжжі вдалось врятувати двох жінок.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Жінки зателефонували на лінію Служби порятунку 101 та повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. У ході бесіди рятувальники з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування.

Після цього бійці ДСНС за допомогою спецобладнання визволили постраждалих.

Жінки перебували під уламками більше семи годин. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу.

Фото: Пресслужба ДСНС У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів

Фото: Пресслужба ДСНС У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів

Фото: Пресслужба ДСНС У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів

Внаслідок російського удару по приватній клініці загинули 4 людини, 21 травмовано, серед них одна дитина. Один постраждалий помер у лікарні. Бійці ДСНС врятували 4 людини.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.