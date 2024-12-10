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У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів

Жінки зателефонували на лінію Служби порятунку 101 та повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. 

У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів
У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів
Фото: Пресслужба ДСНС

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару по лікарні у Запоріжжі вдалось врятувати двох жінок.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Жінки зателефонували на лінію Служби порятунку 101 та повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі. У ході бесіди рятувальники з'ясували деталі, щоб визначити їхнє точне місце перебування.

Після цього бійці ДСНС за допомогою спецобладнання визволили постраждалих. 

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Жінки перебували під уламками більше семи годин. Після огляду лікарями швидкої допомоги обох жінок госпіталізували до медичного закладу.

У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів
Фото: Пресслужба ДСНС
У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів

У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів
Фото: Пресслужба ДСНС
У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів

У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів
Фото: Пресслужба ДСНС
У Запоріжжі бійці ДСНС врятували двох жінок з-під завалів

Внаслідок російського удару по приватній клініці загинули 4 людини, 21 травмовано, серед них одна дитина. Один постраждалий помер у лікарні. Бійці ДСНС врятували 4 людини.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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