Reuters: завтра представники ЄС обговорять перші санкції проти російських гібридних загроз

До списку можуть додати 16 фізичних та 3 юридичних осіб.

Завтра, 11 грудня, представники ЄС обговорять перші потенційні санкції проти російських гібридних загроз, таких як зрив виборів, кібератаки та економічний саботаж.

Про це, як пише Reuters, повідомили дипломати ЄС.

Зокрема список із 16 фізичних та 3 юридичних осіб можуть додати до нової системи санкцій. Її узгодили у жовтні у відповідь на зростання кількості таких атак у блоці після вторгнення Росії в Україну майже три роки тому.

Минулого тижня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що до 100 інцидентів у Європі цього року можна "пояснити російськими гібридними атаками, шпигунством, операціями впливу". Тому нелбхідно "надіслати Москві сильний сигнал".

Більшість санкцій, запропонованих Єврокомісією, стосуються Росії. У списку також є троє осіб із Молдови, Кот-д'Івуару та Грузії. Одна юридична особа зареєстрована в Того.

У травні в НАТО заявили, що напади, які приписують Росії, почастішали в Європі, головним чином торкнувшись Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великобританії.