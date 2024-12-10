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​52 нардепи склали мандати за 5 років роботи Верховної Ради, - Рух ЧЕСНО

Найбільша кількість парламентарів, які склали повноваження, серед "Слуги народу" - 21 людина

​52 нардепи склали мандати за 5 років роботи Верховної Ради, - Рух ЧЕСНО
Фото: телеканал “Рада”

За п'ять років роботи Верховної Ради IX скликання 52 нардепи склали мандати.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

Нинішнє скликання парламенту стало вже другим, що розпочало роботу не в повному конституційному складі. У 2019 році присягу склали 423 депутати, а 27 мандатів лишились вакантними, оскільки дострокові парламентські вибори не проводились в округах окупованому Криму, а також у деяких районах Донеччини та Луганщини. 

Це була рекордно маленька кількість нардепів за всі скликання. 

За п’ять років 52 нардепи достроково припинили свої повноваження. Зокрема було дві великі хвилі здачі мандатів - на початку каденції у 2019 році та після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. 

Найбільша кількість депутатів, які склали повноваження, серед "Слуги народу" - 21 людина. "Більшість "слуг" склали мандати через перехід на роботу на інші посади, адже партійний список — це також і кадровий резерв для партії влади для подальшого делегування політиків в уряд, призначень у регіони та інші органи влади", - йдеться в повідомленні.

  • Рада 9-го скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. За день до цього, 28 серпня, ЦВК зареєструвала всіх 424 депутатів, 26 мандатів залишилися вакантними через окупацію Криму і Донбасу Росією.
  • У Раді 9-го скликання - 35 докторів наук та 73 кандидати. Найбільша кількість депутатів, які мають науковий ступінь, у фракції "Слуги народу" - 32, на другому місці ОПЗЖ - 12, найменше - чотири нардепи - у депутатській групі "За майбутнє" та позафракційні.
  • За п’ять років роботи парламентарі не брали участь у 32% від усіх голосувань. Вони почали частіше не голосувати та не з’являтись на роботі з різних причин після початку повномасштабного вторгнення. 
  • Від 2022 року і станом на кінець квітня 2024 народні депутати отримали 64,5 млн гривень компенсацій з держбюджету на оренду житла у Києві. Загалом за цей час 160 нардепів скористались правом отримати компенсацію.
  • За даними ЦВК, щомісяця Рада втрачає одного народного депутата. Головні причини складання мандатів – скандали, кримінальні провадження і бажання загубитися.
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