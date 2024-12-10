​52 нардепи склали мандати за 5 років роботи Верховної Ради, - Рух ЧЕСНО

За п'ять років роботи Верховної Ради IX скликання 52 нардепи склали мандати.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

Нинішнє скликання парламенту стало вже другим, що розпочало роботу не в повному конституційному складі. У 2019 році присягу склали 423 депутати, а 27 мандатів лишились вакантними, оскільки дострокові парламентські вибори не проводились в округах окупованому Криму, а також у деяких районах Донеччини та Луганщини.

Це була рекордно маленька кількість нардепів за всі скликання.

За п’ять років 52 нардепи достроково припинили свої повноваження. Зокрема було дві великі хвилі здачі мандатів - на початку каденції у 2019 році та після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Найбільша кількість депутатів, які склали повноваження, серед "Слуги народу" - 21 людина. "Більшість "слуг" склали мандати через перехід на роботу на інші посади, адже партійний список — це також і кадровий резерв для партії влади для подальшого делегування політиків в уряд, призначень у регіони та інші органи влади", - йдеться в повідомленні.