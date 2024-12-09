Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
ГоловнаПолітика

Никифоров: у грудні Україна планує зустріч із ключовими партнерами

Остаточний перелік учасників ще формується.

Никифоров: у грудні Україна планує зустріч із ключовими партнерами
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Україна планує провести зустріч ключових європейських союзників щодо забезпечення посилення країни.

Про це речник президента України Сергій Никифоров розповів Суспільному.

"Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", — розповів Сергій Никифоров.

Він підкреслив, що ці партнери "здатні забезпечити максимальне посилення України".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Речник президента України уточнив, що цю зустріч заплановано провести у грудні. 

"Для координації, вироблення спільної позиції, гарантування того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій, як на переговорах, так і на полі бою", - зауважив Никифоров.

  • За підсумками першого саміту миру Україна готує план, який складається із трьох пунктів.

  • Спершу українська сторона розробила формулу миру із 10 пунктів.

  • Цієї осені Володимир Зеленський зробив низку закордонних візитів, аби презентувати партнерам план перемоги, що складається з п’яти пунктів, а ще таємних додатків.

  • Другий саміт миру планували провести у листопаді. Однак в ОПУ спершу повідомили, що у цей період захід не відбудеться. Про остаточну дату повідомлять згодом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies