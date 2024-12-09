Никифоров: у грудні Україна планує зустріч із ключовими партнерами

Україна планує провести зустріч ключових європейських союзників щодо забезпечення посилення країни.

Про це речник президента України Сергій Никифоров розповів Суспільному.

"Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", — розповів Сергій Никифоров.

Він підкреслив, що ці партнери "здатні забезпечити максимальне посилення України".

Речник президента України уточнив, що цю зустріч заплановано провести у грудні.

"Для координації, вироблення спільної позиції, гарантування того, щоб бути сильною за будь-якого розвитку подій, як на переговорах, так і на полі бою", - зауважив Никифоров.