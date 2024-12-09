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Прем'єри України та Естонії підписали спільну заяву: беззастережна підтримка Таллінна та заклик до посилення санкцій проти РФ

Заява передбачає підтримку Плану перемоги українського президента та запрошення Києва до членства в НАТО.

Прем'єри України та Естонії підписали спільну заяву: беззастережна підтримка Таллінна та заклик до посилення санкцій проти РФ
Прем’єр-міністри України і Естонії Денис Шмигаль і Крістен Міхал
Фото: kmu.gov.ua

За результатами перемовин прем’єр-міністрів України та Естонії Дениса Шмигаля та Крістена Міхала у Києві підписано спільну заяву, в якій задекларовано зміцнення двосторонньої партнерської співпраці та беззастережну політичну підтримку Києва з боку Таллінна з усіх важливих питань. 

Про це йдеться на “Урядовому порталі”.

Документ підтримує продовження ініціативи президента Володимира Зеленського “Grain from Ukraine”.

Також урядовці закликали ЄС до посилення санкційного тиску на Росію, встановлення повного торговельного ембарго, санкції проти “Газпрому”, російських нафтових компаній та “Росатому”. 

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Заява передбачає домовленість про посилення санкцій для протидії тіньовому флоту РФ й підтримку Плану перемоги українського президента та запрошення України до членства в НАТО та підтримки вступу України до Європейського Союзу. 

Прем’єр-міністри України і Естонії Денис Шмигаль і Крістен Міхал
Фото: kmu.gov.ua
Прем’єр-міністри України і Естонії Денис Шмигаль і Крістен Міхал
Прем’єр-міністри України і Естонії Денис Шмигаль і Крістен Міхал
Фото: kmu.gov.ua
Прем’єр-міністри України і Естонії Денис Шмигаль і Крістен Міхал

У листопаді Естонія передала Україні черговий пакет військової допомоги, який цього разу включає як техніку, так і боєприпаси.

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