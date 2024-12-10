Шмигаль обговорив із євродепутатами спільне військове виробництво та євроінтеграцію

Україна розраховує на продовження санкційного тиску Євросоюзу проти Росії та на повну конфіскацію заморожених російських активів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із депутатами групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського Парламенту. Делегацію очолила Іраче Гарсія Перес.

Як йдеться на Урядовому порталі, ключовими темами розмови глави українського уряду з євродепутатами стали реформування України та євроінтеграція.

За словами Шмигаля, наступного року Україна очікує відкрити перші переговорні кластери.

Сторони приділили увагу питанню спільного військового виробництва України та Євросоюзу. Денис Шмигаль зазначив, що Україна цінує підтримку Європейським Союзом економічного й соціального відновлення нашої держави.

Глава уряду озвучив депутатам Європейського Парламенту пріоритетні напрями відбудови нашої держави: будівництво та реконструкція житла, гуманітарне розмінування, підтримка критичної інфраструктури та бізнесу. Також сторони скоординували нагальні потреби у сфері енергетики.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна розраховує на продовження санкційного тиску Євросоюзу проти росії та на повну конфіскацію заморожених російських активів.