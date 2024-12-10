“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
ГоловнаПолітика

Шмигаль обговорив із євродепутатами спільне військове виробництво та євроінтеграцію

Україна розраховує на продовження санкційного тиску Євросоюзу проти Росії та на повну конфіскацію заморожених російських активів.

Шмигаль обговорив із євродепутатами спільне військове виробництво та євроінтеграцію
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль із євродепутати
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із депутатами групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського Парламенту. Делегацію очолила Іраче Гарсія Перес.

Як йдеться на Урядовому порталі, ключовими темами розмови глави українського уряду з євродепутатами стали реформування України та євроінтеграція. 

За словами Шмигаля, наступного року Україна очікує відкрити перші переговорні кластери. 

Сторони приділили увагу питанню спільного військового виробництва України та Євросоюзу. Денис Шмигаль зазначив, що Україна цінує підтримку Європейським Союзом економічного й соціального відновлення нашої держави.

Глава уряду озвучив депутатам Європейського Парламенту пріоритетні напрями відбудови нашої держави: будівництво та реконструкція житла, гуманітарне розмінування, підтримка критичної інфраструктури та бізнесу. Також сторони скоординували нагальні потреби у сфері енергетики.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна розраховує на продовження санкційного тиску Євросоюзу проти росії та на повну конфіскацію заморожених російських активів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies