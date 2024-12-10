ЄС пом'якшує правила надання невеликих сум державної допомоги фермерам

Фермери в Європейському Союзі зможуть отримувати більше державної допомоги без регуляторного нагляду, пише Reuters з посиланням на нові правила Європейської комісії.

У ЄК повідомили, що схвалені сьогодні нововведення звільняють невеликі суми підтримки у сільськогосподарському секторі від контролю держави, оскільки вони вважаються такими, що не впливають на конкуренцію та торгівлю.

Національні ліміти для допомоги без цього контролю були збільшені з 1,5% до 2% обсягу сільськогосподарської продукції, з довшим звітним періодом, щоб відобразити збільшену вартість виробництва в останні роки.

Максимальну суму, яку компанія може отримати без необхідності повідомляти чиновників, було подвоєно до 50 000 євро протягом трьох років.

Нові правила діятимуть до кінця 2032 року.

У листопаді європейські фермери протестували у Брюсселі проти угоди про вільну торгівлю ЄС-МЕРКОСУР з країнами Південної Америки. Фермери кажуть, що угода з блоком, який включає Бразилію, Аргентину, Болівію, Парагвай і Уругвай, створить нечесну конкуренцію для фермерів і виробників продуктів харчування у євроблоці, оскільки дозволить імпортувати великі обсяги продуктів, які не підпадають під такі ж жорсткі правила, з якими вони стикаються в ЄС.