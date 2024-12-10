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Нова Зеландія планує заборонити перегони хортів

Бізнесменів, які розводять собак, звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами чи застосуванні до них допінгу.

Нова Зеландія планує заборонити перегони хортів
Фото: EPA/UPG

Нова Зеландія оголосила про намір заборонити перегони хортів, посилаючись на “неприйнятно високий” рівень травматизму, повідомляє BBC.

Цей вид спорту давно критикують ‒ бізнесменів, які розводять собак для нього, звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами чи застосуванні до них допінгу.

Уряд реалізовуватиме заборону протягом наступних 20 місяців, щоб дати час на переселення гончаків та перехід людей у цій галузі на іншу роботу.

Крім Нової Зеландії, комерційні собачі перегони дозволені в Австралії, Ірландії, Великій Британії та США.

“Попри значний прогрес, досягнутий індустрією собачих перегонів за останні роки, відсоток травмованих собак залишається незмінно високим, і настав час зробити вибір на користь тварин”, ‒ заявив міністр у справах перегонів Вінстон Пітерс.

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Уряд cьогодні представив відповідний законопроєкт, який схвалять терміново. 

На собачі перегони припадає 8,5% від новозеландської індустрії перегонів, їхня вартість складає 1,3 мільярда новозеландських доларів ($760 млн) і вони забезпечують трохи більше ніж 1000 постійних робочих місць.

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