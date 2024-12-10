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ГУР: росіяни ретируються із Сирії, задіявши караван військово-транспортних бортів

На ці літаки вони вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки. Росіяни тікають маршрутом “Хмеймім” – Ульяновськ.

ГУР: росіяни ретируються із Сирії, задіявши караван військово-транспортних бортів
Ил-76
Фото: ГУР

Росіяни ретируються із Сирії, задіявши караван військово-транспортних бортів, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. 

На ці літаки вони вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.

Із авіабази “Хмеймім” заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів “Ульяновськ”, “Чкаловський” та “Приволзький”.

Також держава-агресор залучає додаткові об’єкти флоту: зокрема, у місті Балтійськ наказали підготувати до виходу в Тартус суховантаж Sparta II та великий десантний корабель “Александр Шабалін”.

Курс на Середземне море взяли великі десантні кораблі північного флоту Росії “Александр Отраковский” та “Иван Грен”.

Як зазначає ГУР, в операції “сирійський відступ” також беруть участь ворожі фрегати “Адмирал Горшков” та “Адмирал Головко”.

У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу. 

ГУР зазначає, що, ймовірно, держава-агресор розраховує на домовленості із антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії. Навіть представники так званої московської дипломатії більше не називають повсталі проти режиму Асада угруповання “терористами”, а демонструють нейтральну, навіть “милу” публічну риторику.

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Крім того, українська розвідка повідомляє, що тим часом серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення ― московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями і командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі.

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