ЗМІ: ЄС на саміті у грудні підтвердить принцип "нічого про Україну без України"

Проєкт резолюції також містить схвалення на адресу Молдови та критику Грузії.

"Радіо Свобода" після ознайомлення з проєктом резолюції саміту країн Європейського Союзу, який має відбутися 19 грудня, стверджує, що держави блоку висловлять підтримку Україні та Молдові, натомість засудивши дії грузинської влади.

Лідери ЄС збираються підтвердити свою відданість принципу, відповідно до якого жодна ініціатива щодо України не може обговорюватися чи здійснюватися без відома нашої країни.

У Євросоюзі також планують відзначити успішне проведення Молдовою президентських виборів та референдуму щодо внесення до конституції положень про євроінтеграцію. ЄС продовжуватиме співпрацю з Кишиневом щодо переговорів про вступ.

А от Грузія у резолюції засуджується за жорстке придушення владою протестів після виборів до парламенту, на яких перемогла антизахідна "Грузинська мрія". Європейська рада вимагає розслідування випадків застосування насильства щодо мітингарів і при цьому "підкреслює готовність підтримати євроінтеграційні прагнення грузинського народу".