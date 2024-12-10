Українці зі світових політиків найбільше довіряють фон дер Ляєн і Дуді, - опитування

При цьому приблизно на 3% зросла довіра до Лукашенка, а рівень довіри до Путіна, як і раніше, близький до нуля.

Лідерами суспільної довіри серед українців стали серед зарубіжних персон президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Польщі Анджей Дуда - в них практично однакові характеристики 65% і 64,6% відповідно.

Про це свідчать результати опитування ТОВ "ІНФО САПІЄНС", проведеного на замовлення Центру "Нова Європа", передає "Інтерфакс-Україна".

На третьому місці прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (59,9%). Не сильно відстає від нього французький президент Еммануель Макрон (58,4%). П'ята позиція - за президентом Республіки Молдова Маєю Санду (57,3%).

Минулорічний рекордсмен Джо Байден (82%), цього року набрав 55,2%. При цьому новообраному президенту США Дональду Трампу довіряє 44,6% респондентів. Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу довіряють 36,9% опитаних українців.

Приблизно на 3% зросла довіра до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка (6% замість торішніх 2,8%). Рівень довіри до Владіміра Путіна, як і раніше, близький до нуля.

Також результати опитування свідчать про те, що українці зберігають довіру до таких міжнародних організацій, груп або об'єднань, як ЄС (69,2%), НАТО (64,4%) і G7 (62,4%). Організації, до прямої відповідальності яких входить захист України, мають при цьому найнижчу суспільну довіру: ООН - на рівні 37,9%, ОБСЄ - 34,6%.

Відносна більшість українців (35,2%) не знають про "План перемоги" або не розуміють сутності документа. Натомість кожен третій опитаний (30,9%) зазначає, що план створений насамперед для Заходу, який має більше підтримувати Україну, тож усе залежить від наших партнерів. Нереалістичним план вважають 18,6% респондентів. Вірять у те, що він справді вестиме до перемоги та миру, 12,3% українців.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка дослідження становить 1 тис. респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з імовірністю 0.95%.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням КМІС, зараз президентові України Володимиру Зеленському довіряють 59% опитаних українців. 37% – не довіряють, три відсотки відповіли, що сказати важко.