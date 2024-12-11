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Сибіга озвучив вимоги, які формують переговорну позицію України

Мета держави – справедливий мир. 

Сибіга озвучив вимоги, які формують переговорну позицію України
Андрій Сибіга
Фото: EPA/UPG

Переговорні позиції України засновані на національному інтересі. Це принцип "нічого про Україну без України" і відсутність компромісів коштом української території, суверенітету та її безпеки. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав під час дискусії "Геополітичні виклики та перспективи 2025", що відбулася в межах проєкту lb.ua та EFI Group "Нова країна".

Міністр наголосив, що мета України – досягнення всеосяжного, сталого і справедливого миру. Ця термінологія є неподільною і саме вона визначає позицію держави щодо переговорів.

"Перемовин зараз немає. І вона (термінологія – Ред.) доводиться до наших партнерів. Є поле битви, яке впливає на наші дипломатичні і зовнішньополітичні позиції, а є трек дипломатичний", – пояснив міністр, додавши, що ці два елементи один одного доповнюють. 

Росія ж під час переговорів на початку повномасштабної війни висувала Україні ультиматум капітуляції, і позиція її не змінилася, зазначив Сибіга. 

"Тому ми сьогодні повинні говорити про те, як змусити Росію до перемовин, як підняти ціну для Росії подальшої агресії. За кожним з цих питань є чіткий набір елементів, як цього досягати. Від запрошення України в НАТО, від пакета стримування, щоб ми гідно відчували себе на полі бою, до зняття всіх табу на застосування зброї далекого радіусу дії, і, безумно, стійкість у всіх її проявах, економічна довготривала підтримка, соціальна, гуманітарна, макрофінансова. Всі ці речі формують переговорну позицію", – зазначив міністр закордонних справ України.

На першому Саміті миру Україна отримала підтримку територіальної цілісності і суверенітету від країн-однодумців. Цей захід був не переговорним майданчиком, а платформою вироблення спільної позиції.

"Як уже неодноразово наголошувалося, Україна готова на другий Саміт миру запросити представників Росії. Маючи результати першого саміту, маючи кроки, пов'язані з проведенням відповідних заходів, приурочених кожному пункту формули миру", – сказав Сибіга.

Повне інтерв'ю з міністром закордонних справ читайте на lb.ua цієї п'ятниці.

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