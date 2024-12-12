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У Південній Кореї відсторонили генерала, який був головкомом під час нетривалого воєнного стану

Пак Ан Су є останнім із кількох військових командирів, яких було відсторонено від виконання своїх обов’язків на тлі розширення розслідування щодо їх участі у введенні президентом воєнного стану 3 грудня.

У Південній Кореї відсторонили генерала, який був головкомом під час нетривалого воєнного стану
генерал Пак Ан Су
Фото: EPA/UPG

У Південній Кореї відсторонили від виконання обов’язків начальника штабу армії генерала Пак Ан Су, який обіймав посаду головкома під час нетривалої дії воєнного стану, передає місцеве інформагентство Yonhap із посиланням на Міноборони.  

Незабаром після оголошення воєнного стану від імені Пака був виданий військовий указ про заборону будь-якої політичної діяльності.

Під час сесії парламенту Пак стверджував, що дізнався про введення воєнного стану з телевізійного виступу президента Юн Сок Йоля. Пак каже, що він не несе відповідальності за розробку документа.

Зазначається, що раніше міністерство оборони відсторонило шістьох інших високопоставлених військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно влада Південної Кореї наклала заборону на виїзд президента за кордон і провела обшук у його офісі під час розслідування введення воєнного стану.

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