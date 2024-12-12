Президент Південної Кореї захистив своє рішення про воєнний стан і обіцяє "боротися до кінця"

У телевізійній заяві Юн Сок Йоль звинуватив опозицію в спробі усунути його з посади.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль захистив своє рішення оголосити воєнний стан, заявивши, що це був захід для захисту демократії в країні, повідомляє DW.

Президент, який перебуває під кримінальним розслідуванням за нібито заколот, оголосив воєнний стан минулого тижня, заявивши, що хоче позбавити країну від “пропівнічнокорейських сил”, що призвело до політичного безладу в країні.

У телевізійній заяві Юн звинуватив опозицію в спробі усунути його з посади. “Я буду боротися до кінця, щоб запобігти силам і злочинним групам, які відповідальні за параліч уряду країни і підрив конституційного ладу країни, щоб не загрожувати майбутньому Республіки Корея”, – сказав Юн.

Він описав Національну асамблею як “монстра, який руйнує конституційний порядок ліберальної демократії” під домінуванням великої опозиційної партії, продовжуючи засуджувати “національну кризу”.

“Опозиція зараз танцює з хаосом, стверджуючи, що оголошення воєнного стану є актом непокори. Але чи було це насправді?”, ‒ сказав Юн.

Його коментарі в четвер значно відрізняються від попередніх вибачень, які він просив у “людей, шокованих пропозицією ввести воєнний стан". Також відомо, що Юн передав питання “свого терміну перебування на посаді своїй партії”.

Раніше лідер Партії народної влади (ПНП) Юна Хан Дон Хун заявив, що президент не виявляє жодних ознак наміру піти у відставку і “має бути підданий імпічменту”.

Заява Юна також прозвучала за кілька годин до того, як опозиційна Демократична партія (ДПК) подала нове подання про імпічмент проти нього. Їхня перша спроба зазнала невдачі минулої суботи, коли керівна партія заблокувала голосування.