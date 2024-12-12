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Президенту Бразилії зроблять ще одну операцію на мозку

Лікарі наголошують, що глава держави почувається добре.

Президенту Бразилії зроблять ще одну операцію на мозку
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

У четвер зранку президенту Бразилії Лулі да Сілві у госпіталі в Сан-Пауло зроблять ще одну операцію на мозку, щоб зменшити негативні наслідки внутрішньої кровотечі.

Як пише Reuters, лікарі вирішили провести додаткову процедуру, яка покликана запобігти виникненню у політика нових проблем з кровообігом. Операцію описують як "просту та пов'язану з мінімальним ризиком", вона триватиме близько години. 

За словами медиків, наразі президент почувається добре. Він може самостійно ходити, приймати відвідувачів та займатися фізіотерапією. Потреба в новому втручанні "не означає, що його стан погіршується", адже хірурги "чекали на те, щоб пацієнту стало краще, щоб продовжити лікування". 

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