Президенту Бразилії зроблять ще одну операцію на мозку

У четвер зранку президенту Бразилії Лулі да Сілві у госпіталі в Сан-Пауло зроблять ще одну операцію на мозку, щоб зменшити негативні наслідки внутрішньої кровотечі.

Як пише Reuters, лікарі вирішили провести додаткову процедуру, яка покликана запобігти виникненню у політика нових проблем з кровообігом. Операцію описують як "просту та пов'язану з мінімальним ризиком", вона триватиме близько години.

За словами медиків, наразі президент почувається добре. Він може самостійно ходити, приймати відвідувачів та займатися фізіотерапією. Потреба в новому втручанні "не означає, що його стан погіршується", адже хірурги "чекали на те, щоб пацієнту стало краще, щоб продовжити лікування".