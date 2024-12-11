Президент Литви закінчив формування нового кабміну

Після того як парламент затвердить нову програму уряду, новий кабінет міністрів буде приведений до присяги.

Президент Литви Гітанас Науседа призначив міністрів юстиції та навколишнього середовища. Таким чином було завершено формування уряду соціал-демократа Гінтаўтаса Палуцкаса.

Про це повідомляє LRT.

Міністром юстиції Науседа призначив юриста Рімантаса Моцкуса, а міністром навколишнього середовища Повіласа Подерскіса, який був директором адміністрації муніципалітету Вільнюса.

Попередніх 12 міністрів президент призначив минулого тижня. Кандидатів на посади міністрів юстиції та навколишнього середовища Науседа тоді не призначив, оскільки запропоновані кандидати не могли окреслити пріоритети для головування Литви в ЄС у 2027 році.

Після того як парламент затвердить нову програму уряду, новий кабінет міністрів буде приведений до присяги.