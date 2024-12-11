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Президент Литви закінчив формування нового кабміну

Після того як парламент затвердить нову програму уряду, новий кабінет міністрів буде приведений до присяги.

Президент Литви закінчив формування нового кабміну
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Президент Литви Гітанас Науседа призначив міністрів юстиції та навколишнього середовища. Таким чином було завершено формування уряду соціал-демократа Гінтаўтаса Палуцкаса.

Про це повідомляє LRT.

Міністром юстиції Науседа призначив юриста Рімантаса Моцкуса, а міністром навколишнього середовища Повіласа Подерскіса, який був директором адміністрації муніципалітету Вільнюса.

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Попередніх 12 міністрів президент призначив минулого тижня. Кандидатів на посади міністрів юстиції та навколишнього середовища Науседа тоді не призначив, оскільки запропоновані кандидати не могли окреслити пріоритети для головування Литви в ЄС у 2027 році.

Після того як парламент затвердить нову програму уряду, новий кабінет міністрів буде приведений до присяги.

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