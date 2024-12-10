Попередньо авіакатастрофа у Вільнюсі не була диверсією чи терактом, ‒ мін’юст Литви

Розслідування не виявило жодних доказів того, що авіакатастрофа у Вільнюсі в листопаді могла бути диверсією або терористичним актом.

Про це заявив керівник розслідування авіаційних аварій та інцидентів Міністерства юстиції Литви Лаурінас Науйокайтіс, повідомляє Delfi.

За його словами, такими є результати аналізу попередніх даних бортових самописців літака DHL.

“Ми могли б з упевненістю сказати, що ми не маємо жодних доказів того, що це було якесь незаконне втручання в авіаційну діяльність. Ні бортові самописці, ні речові докази на місці події цього не підтверджують“, – заявив Науйокайтіс.

За словами експерта, згідно з попередніми даними чорних скриньок, під час польоту пілоти говорили лише про робочі питання.

“Усі розмови пілотів були лише про роботу, на робочі теми. Жодних сторонніх думок та неробочих розмов не було“, – прокоментував він.

Відповідаючи на запитання, чи зафіксовано дані про можливе непорозуміння між пілотами та співробітниками Вільнюського аеропорту, на підході до якого і сталася авіакатастрофа, урядовець заявив, що у разі виявлення такого сценарію про це буде йтися у звіті.

Вчора прокуратура повідомила про початок робіт з вивчення даних бортових самописців літака, що розбився у литовській столиці, ‒ із даними польоту та розмов екіпажу в кабіні пілотів. Розшифрування самописців проводилося в Німеччині.

За словами Науйокайтіса, експерти, які зараз проводять розслідування безпеки, ще мають синхронізувати бортові самописці один з одним і виконати іншу роботу.

“З самими самописцями ми ще працюємо, бо їх потрібно синхронізувати один з одним. Також нам потрібно ідентифікувати пілотів, хто що говорить, а також перекласти, тому що вони розмовляли іспанською”, – розповів він.

Скільки часу може триватиме розслідування Науйокайтіс не знає. Водночас, за його словами, розслідування авіакатастрофи літака Germanwings, яка сталася в 2015 році і забрала життя 150 людей, тривало близько року. На думку представника Мін'юсту, на розслідування аварії літака DHL може піти стільки ж часу.