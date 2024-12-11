Саакашвілі: тільки нові вибори вирішать дуже глибоку кризу

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що тільки нові вибори вирішать дуже глибоку кризу, в якій опинилась його країна.

“Звичайно, звільнення затриманих важливе, але олігарх використовує цих заручників для торгівлі, відпустить їх зараз, і якщо нічого не зміниться, в майбутньому захопить ще більше”, - написав Саакашвілі.

Він висловив впевненість, що найближчим часом грузинська влада відпустить усіх затриманих, але не має вводити в оману.