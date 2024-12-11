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Саакашвілі: тільки нові вибори вирішать дуже глибоку кризу

Експрезидент Грузії впевнений, що найближчим часом грузинська влада відпустить усіх затриманих.

Саакашвілі: тільки нові вибори вирішать дуже глибоку кризу
Михайло Саакашвілі
Фото: EPA

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що тільки нові вибори вирішать дуже глибоку кризу, в якій опинилась його країна.

“Звичайно, звільнення затриманих важливе, але олігарх використовує цих заручників для торгівлі, відпустить їх зараз, і якщо нічого не зміниться, в майбутньому захопить ще більше”, - написав Саакашвілі.

Він висловив впевненість, що найближчим часом грузинська влада відпустить усіх затриманих, але не має вводити в оману.

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  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.

  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 

  • Станом на 6 грудня на акціях протесту вже затримали близько 400 осіб, і понад 300 із них зазнали тортур та нелюдського поводження.

  • Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців, а Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити безвізовий режим для Грузії.

  • На події у Грузії відреагував і президент України. Зеленський доручив підготувати санкційні рішення.

  • Угорщина накладе вето на санкції Євросоюзу щодо грузинських чиновників, якщо такі будуть. 

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