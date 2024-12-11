Армія Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще двох командирів ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію двох високопоставлених бойовиків угруповання ХАМАС під час авіаударів у Газі.
Про це повідомляє Times of Israel.
За інформацією ЦАХАЛ, Фахмі Саламі, був командувачем елітними силами Нухба в батальйоні ХАМАСу "Зейтун". Саламі керував нападом бойовиків на військовий пост Пага 7 жовтня 2023 року, унаслідок чого загинули 14 ізраїльських військових.
Фахмі Самалі був ліквідований під час авіаудару по будівлі, де раніше була школа Аль-Фалах.
Внаслідок ще одного удару в районі міста Джабалія загинув Салах Дахман, який був ватажком підрозділу парапланеристів ХАМАСу. За інформацією агентства Shin Bet, Дахман наглядав за діями угруповання у повітрі.
- 6 грудня Ізраїль знищив керівника авіапідрозділу ХАМАС у Газі, одного з організаторів повітряного проникнення на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.