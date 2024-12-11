Армія Ізраїлю заявляє про ліквідацію ще двох командирів ХАМАСу

Унаслідок авіаударів по об'єктах ХАМАСу були ліквідовані Фахмі Саламі та Салах Дахман.

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію двох високопоставлених бойовиків угруповання ХАМАС під час авіаударів у Газі.

Про це повідомляє Times of Israel.

За інформацією ЦАХАЛ, Фахмі Саламі, був командувачем елітними силами Нухба в батальйоні ХАМАСу "Зейтун". Саламі керував нападом бойовиків на військовий пост Пага 7 жовтня 2023 року, унаслідок чого загинули 14 ізраїльських військових.

Фахмі Самалі був ліквідований під час авіаудару по будівлі, де раніше була школа Аль-Фалах.

Внаслідок ще одного удару в районі міста Джабалія загинув Салах Дахман, який був ватажком підрозділу парапланеристів ХАМАСу. За інформацією агентства Shin Bet, Дахман наглядав за діями угруповання у повітрі.