Лубінець: у листопаді Росія вбила щонайменше 165 українців, серед них — 8 дітей

У листопаді через російські обстріли в Україні загинули щонайменше 165 цивільних осіб і 887 – отримали поранення. З них 8 дітей загинули і 57 – отримали поранення.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець з посиланням на статистику Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 12 340 цивільних. Ще 27 836 – отримали різного роду поранення.

За інформацією Моніторингової місії ООН, кількість втрат у листопаді 2024 року стала значно більшою, ніж у листопаді 2023 року (113 загиблих, 363 поранених).

"65 громадян України загинули внаслідок використання росіянами далекобійної зброї (ракет і боєприпасів). На Херсонщині майже щодня від обстрілів безпілотними літальними апаратами малої дальності (дронами) гинули та були поранені цивільні громадяни", — ідеться у повідомленні.

Також Місія ООН відзначила, що ЗС РФ відновили широкомасштабні скоординовані атаки на енергетичну інфраструктуру України.

"Світ не має просто спостерігати за зміною статистики жертв. Світ повинен зробити все, аби терористична Росія відповіла за кожне зруйноване життя! Допомагайте Україні, адже саме таким чином ви захищаєте і себе!", — зазначає Лубінець.