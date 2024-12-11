Сибіга розповів, що може змусити Росію до переговорів про справедливий мир

Посилення санкційної політики могло би примусити Володимира Путіна до переговорів, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Під час дискусії "Геополітичні виклики та перспективи 2025", яка відбулася у межах проєкту lb.ua та EFI Group "Нова країна" він сказав, що потрібно нарощувати санкційну політику.
Зокрема, потрібні наступні секторальні санкції проти тіньового флоту і металургії. ЄС досі імпортує значну кількість металургійної продукції з країни-агресора.
"Також банківський сектор: вітаємо рішення Сполучених Штатів санкціонувати цей напрямок. Ми дуже уважно слідкуємо за зростанням товарообігу третіх країн, які не застосовували санкційні режими проти Росії, по нарощуванню торгівлі продукцією подвійного призначення", – сказав міністр.
Ще один додатковий важіль примушення Росії до справедливого миру – це заморожені активи. Україна намагатиметься змінити підходи від політики заморожування активів до конфіскації та використання для компенсації збитків та закупівлі зброї і відбудови. Союзники поділяють підхід, що це є справедливим.
Сибіга вважає, що ці підходи діють і мають як швидкі, так і довгострокові наслідки.
Повне інтерв'ю з міністром закордонних справ читайте на lb.ua цієї п'ятниці.
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