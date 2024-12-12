Шольц заявив, що готовий до нових переговорів з Путіним, але закликав "не мати жодних ілюзій"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий й надалі проводити переговори з президентом Росії Владіміром Путіним.
Про це повідомляє видання Zeit.
Шольц зазначив, що готовий й надалі проводити переговори з Путіним, попри те, що нещодавня телефонна розмова "була розчаруванням".
"Це було розчаруванням, тому що він просто повторював усі свої фрази", – зазначив він.
Проте, на думку Шольца, ця розмова була необхідна, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться.
"Він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру... І це (розмова) має відбутися, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій", – додав Шольц.
- 15 листопада Олаф Шольц і Володимир Путін провели телефонну розмову. Шольц засудив війну Росії проти України і закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська. Також канцлер пропонував Росії провести переговори з Україною з метою справедливого та міцного миру та наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно".
- МЗС України вважає, що "довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів" і що нині вони "лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції".
- Володимир Зеленський потім заявив, що цей дзвінок є скринькою Пандори і що "можуть бути інші розмови, інші дзвінки". Президент попередив, що "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир".
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що Путіна дзвінками ніхто не зупинить, а телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу.
- Раніше в жовтні видання Die Zeit повідомляло, що Шольц планує зателефонувати Путіну напередодні зустрічі G20, що відбулася 18-19 листопада. Сам канцлер Німеччини це підтвердив і зазначив, що востаннє телефонував Путіну в грудні 2022 році. До цього вони спілкувалися частіше. А за кілька днів до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Москву. Пізніше Шольц розповідав, як Путін переконував його в тому, що Україна начебто "належить" Росії.
- У червні минулого року Шольц заявив, що хоче підтримувати зв'язок із Путіним і хочу провести з ним переговори. Конкретних дат він не називав, лише зазначивши, що планує "якось поговорити" із Путіним, хоча той "витер ноги" об міжнародне право.
- 10 вересня 2024 представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт також говорив, що Шольц готовий поспілкуватися з Путіним, якщо буде нагода та "слушний момент".