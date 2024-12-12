Шольц заявив, що готовий до нових переговорів з Путіним, але закликав "не мати жодних ілюзій"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий й надалі проводити переговори з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це повідомляє видання Zeit.

Шольц зазначив, що готовий й надалі проводити переговори з Путіним, попри те, що нещодавня телефонна розмова "була розчаруванням".

"Це було розчаруванням, тому що він просто повторював усі свої фрази", – зазначив він.

Проте, на думку Шольца, ця розмова була необхідна, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися на те, що німецька підтримка України зменшиться.

"Він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру... І це (розмова) має відбутися, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій", – додав Шольц.